Bayrou fala em “submersão migratória” e põe em risco apoio socialista ao orçamento

Comentários do primeiro-ministro francês caíram mal ao Partido Socialista, que travou negociações e pode bloquear orçamento. PS avança com condições: que Bayrou retire o que disse.

A discussão sobre o orçamento em França entrou em “ponto-morto”, esta quarta-feira, um dia depois de os socialistas franceses terem saído da mesa das negociações em protesto contra os comentários do primeiro-ministro, François Bayrou, que defendeu que os franceses se sentiam “submersos” pela imigração no país.

Bayrou, autoproclamado “centrista radical”, afirmou que em França existe um “sentimento de submersão” causado pelos movimentos migratórios. Em entrevista a um programa de televisão da TF1 Info, na segunda-feira à noite, disse ainda que as “contribuições estrangeiras são positivas”, mas “com a condição de que não ultrapassem uma [certa] proporção”.

“Mas, no momento em que existe um sentimento de submersão, de não reconhecer o país onde se vive, os modos de vida ou a cultura, é nesse momento que há uma rejeição”, descreveu. O país como um todo, no seu entender, aproxima-se desse momento: “Um certo número de cidades ou regiões já tem esse sentimento.”

Na terça-feira, o tema chegou ao Parlamento. Perante as acusações do líder do grupo socialista, Boris Vallaud, que afirmou que Bayrou “pediu emprestada [a expressão] à extrema-direita”, o primeiro-ministro não cedeu: “Não são [as palavras] que chocam, são as realidades.”

Se, da parte da esquerda, estas palavras geraram indignação (“Se governarmos com os preconceitos da extrema-direita, acabamos a ser governados pela extrema-direita”, afirmou o líder da bancada socialista), da extrema-direita houve palmas. Sébastien Chenu, deputado da União Nacional, felicitou-se por ter ganhado “a batalha ideológica” e Marine Le Pen disse esperar que Bayrou actue “de acordo com as suas conclusões”.

Cenários possíveis

Em protesto, os socialistas franceses cancelaram uma reunião com o Governo, agendada para terça-feira, e que tinha como objectivo chegar a acordos para fechar o orçamento. E disseram que só voltariam a sentar-se à mesa das negociações se o primeiro-ministro retirasse os seus comentários sobre a imigração. “Suspendemos as negociações [sobre o orçamento] porque estas palavras não são dignas de um primeiro-ministro”, justificou o deputado socialista Philippe Brun à Sud Radio, numa entrevista esta quarta-feira de manhã.

“O interesse do país é que o primeiro-ministro retire essas palavras que ferem desnecessariamente.”

Algo que não deverá acontecer. Pelo menos, foi o que disse a porta-voz do Governo, Sophie Primas. O orçamento não devia ser “refém” desta discussão, afirmou. “Este é o assunto número um do nosso país. Temos de chegar a um acordo.” Disse ainda que as negociações estavam “em curso” entre os restantes membros da comissão mista paritária, responsável por conseguir fechar um compromisso que permita um orçamento.

A comissão mista paritária, composta por 14 membros – sete deputados e sete senadores de todos os partidos políticos –, contava com quatro membros socialistas.

A discussão sobre o orçamento está a entrar na sua última fase. Esta comissão tem o dever de finalizar o texto do orçamento até quinta-feira e apresentá-lo à Câmara dos Deputados na segunda-feira, para ser votado.

Bayrou contava com os socialistas para aprovar o orçamento. Agora, na lista de condições para voltarem a negociar, os socialistas exigem o aumento do salário mínimo e maior investimento numa transição energética verde.

Esta quarta-feira, Bayrou devia ter-se apresentado novamente no Parlamento para continuar a discutir os seus comentários, mas esteve ausente. Em vez disso, apresentou um comunicado, lido por um dos seus ministros, Patrick Mignola: “Não podemos ignorar como se sentem os nossos compatriotas”, alegou.

“Estou decepcionado com a resposta”, disse Patrick Kanner, porta-voz do Partido Socialista, à BFMTV. “As negociações continuam bloqueadas.”

Sem o Partido Socialista, as contas para a aprovação do orçamento complicam-se. Sem a maioria, o Governo pode fazer aprovar o documento na mesma, apoiando-se no artigo 49.3 da Constituição, que permite que se force a aprovação de leis sem uma votação.

No entanto, isso pode pôr em curso uma moção de censura que poderá fazer cair o primeiro-ministro, se tanto o Partido Socialista como a União Nacional a apoiarem.

À Reuters, Arthur Delaporte, deputado socialista, disse que a necessidade de aprovar um orçamento pode deixar a porta aberta a negociações: “A pressão que temos com a possibilidade de uma moção de censura é suficiente para fazer progressos em questões de orçamento.”