Administração Trump abre processo de rescisão em massa de funcionários públicos

A Administração Trump abriu esta terça-feira um processo de rescisões amigáveis para funcionários públicos federais, oferecendo pagamento por inteiro até 30 de Setembro e a possibilidade de teletrabalho até à mesma data.

O Governo enviou um email a cerca de dois milhões de funcionários, solicitando resposta à proposta até 6 de Fevereiro. Os trabalhadores que queiram rescindir devem apenas responder e escrever resign (demitir) no título da mensagem. O programa exclui funcionários ligados à imigração, Forças Armadas, autoridades policiais e de segurança, e ainda os correios.

“Se optar por permanecer no seu cargo actual, agradecemos o seu renovado compromisso em servir o povo americano da melhor forma possível e esperamos trabalhar juntos como parte de uma força de trabalho federal melhorada. Neste momento, não podemos garantir com total certeza a manutenção do seu cargo ou agência, mas, caso o seu cargo seja eliminado, será tratado com dignidade e terá acesso às protecções legalmente previstas”, lê-se na mensagem, transcrita no site do Gabinete de Gestão de Pessoal (OPM, na sigla inglesa) do Governo norte-americano.

“Se optar por não continuar no seu cargo actual na função pública federal, agradecemos o seu serviço ao seu país e será proporcionada uma saída digna e justa do Governo federal”, prossegue a missiva, que detalha depois os termos do acordo.

A maior organização sindical da função pública, a Federação Americana de Trabalhadores do Governo, que representa mais de 800 mil funcionários, condenou a proposta. "Afastar da administração federal funcionários públicos de carreira dedicados terá consequências vastas e indesejáveis que vão gerar caos junto dos americanos que dependem de uma administração federal que funcione", alertou o dirigente sindical Everett Kelley, citado pelo New York Times.

Meta de redução de 75%

Os Estados Unidos contam actualmente com cerca de 2,3 milhões de funcionários públicos federais (excluindo-se os funcionários dos estados e municípios) e civis (excluindo-se militares), representando cerca de 1,3% da população trabalhadora activa e cerca de 0,7% da população geral. O número de funcionários é semelhante ao registado em 1960.

Elon Musk, o homem mais rico do mundo e o líder do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), encarregue de um vasto programa de reforma e redução de custos da administração federal, defendeu publicamente a redução do número de funcionários federais em 75%, bem como o encerramento de 329 das 428 agências governamentais. O OPM, escreve esta terça-feira a revista Wired, é neste momento controlado por pessoas próximas do multimilionário e oriundas das suas empresas.

A mesma mensagem enviada esta terça-feira pelo OPM indicava que, “apesar de algumas agências e até ramos das Forças Armadas poderem vir a assistir ao crescimento do número de trabalhadores, a maioria das agências federais terão provavelmente uma redução de efectivos através de reestruturações, realinhamentos e reduções da força de trabalho”.

Na mesma missiva, o Governo norte-americano afirma querer reconstruir a administração federal em torno de “quatro pilares”: o regresso ao trabalho presencial, a avaliação de desempenho, uma força de trabalho mais flexível e padrões de conduta acrescidos.

Congelamento de verbas

Na noite de segunda-feira, a Administração Trump decretou um congelamento geral de verbas federais para autoridades estaduais e locais, escolas, hospitais, pequenos empresários e organizações não-governamentais, entre uma miríade de outras entidades e iniciativas dependentes de financiamento público.

A medida foi temporariamente suspensa esta terça-feira por uma juíza de um tribunal da capital Washington, em resposta a uma acção judicial apresentada por uma coligação de organizações não-governamentais e associações de pequenos empresários. Paralelamente, as procuradorias-gerais de mais de 20 estados governados pelo Partido Democrata apresentaram outra acção em tribunal, também em vista ao bloqueio da ordem da Casa Branca.