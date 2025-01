“Há sinais da possibilidade de desmembramento da República Democrática do Congo”

Com os rebeldes do Movimento 23 de Março (M23) a controlar Goma, capital do Norte-Kivu e cidade mais importante do Leste da República Democrática do Congo (RDC), e aparentemente a marchar para Sul em direcção a Bukavu, capital da província do Sul-Kivu, os “sinais” de um possível “desmembramento” do território congolês tornam-se mais fortes.

