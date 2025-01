Referendo ao AL em Lisboa travado na assembleia municipal. O que acontecerá agora?

Sem que nada o deixasse adivinhar, o processo de legitimação da realização de um referendo local à proibição total da utilização para a actividade de Alojamento Local (AL) de todas as fracções habitacionais na capital parece ter terminado de forma abrupta, ao princípio da noite de segunda-feira. Foi nesse momento que a presidente da Assembleia Municipal de Lisboa (AML), Rosário Farmhouse (PS), optou por não pôr à consideração do plenário da assembleia a segunda versão do par de perguntas a serem colocadas à consideração dos lisboetas, após a primeira ter sido vetada pelo Tribunal Constitucional, decisão conhecida no início deste mês. Sem esta etapa obrigatória, o processo fica assim bloqueado.

