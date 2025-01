Onde D. Pedro IV improvisou um cemitério vai nascer o arquivo da Biblioteca Municipal do Porto

Serviu para dar resposta à epidemia de cólera durante o Cerco do Porto. É um dos primeiros cemitérios públicos, mas só funcionou temporariamente. As obras de ampliação da biblioteca desvendaram-no.

A descoberta não é recente, mas há novos achados. Depois de um hiato de quase duas décadas, o local voltou a ser escavado e voltaram a ser recolhidos e estudados objectos e restos mortais que o tempo escondeu numa área exterior das traseiras da Biblioteca Pública Municipal do Porto. O edifício vai ser ampliado para o triplo da capacidade e vai crescer para essa zona ao ar livre, onde no século XIX foi enterrado quem morreu na sequência de um surto de cólera, durante o Cerco do Porto, entre 1833 e 1835. Uma equipa de arqueólogos está a terminar de recolher as descobertas para que a empreitada de expansão da infra-estrutura possa avançar. Onde havia um cemitério vai nascer uma cave onde vai ficar parte do arquivo da biblioteca municipal.