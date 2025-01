Há 12 empresas de tuk-tuk que podem voltar ao centro do Porto, determina tribunal

Município do Porto tinha implementado uma zona onde apenas as concessionárias poderiam circular. Uma dúzia de empresas avançaram com uma providência cautelar. Para já, a justiça deu-lhes razão.

A criação da zona de restrição a veículos turísticos foi anunciada em Julho. Seguiu-se contestação das empresas de transporte turístico, sem grande efeito, e a aplicação das novas regras desenhadas pela Câmara Municipal do Porto (CMP), no primeiro dia de Outubro.

Agora, há uma decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto que levanta a zona de restrição e volta a permitir a circulação de tuk-tuks no centro da cidade, mas só para as 12 empresas que avançaram com a providência cautelar.

Na deliberação, o TAF considera que o regulamento que estabelece a zona de restrição “efectivamente padece de algumas ilegalidades invocadas” pelas 12 empresas. Assim, decide suspender a zona de restrição “com efeitos circunscritos” aos autores da acção.

Perante este desenvolvimento que contraria as decisões tomadas pelo executivo de Rui Moreira, a CMP já anunciou que o presidente da autarquia presta declarações nesta quarta-feira, às 15h30.