Efeitos do mau tempo: escola em Matosinhos evacuada e linha ferroviária de Guimarães interrompida

Os efeitos da passagem da depressão Ivo já se fazem notar, em particular na região Norte. Árvores caídas levaram à evacuação de uma escola em Matosinhos e ao corte da via férrea na linha de Guimarães.

A chuva intensa e o vento forte que se fizeram sentir no Grande Porto ao início da manhã desta quarta-feira provocaram inundações e diversas quedas de árvores, designadamente em Matosinhos, onde por precaução a Escola Secundária Gonçalves Zarco foi evacuada.

Em declarações à Lusa, fonte das Relações Públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto disse que uma árvore caiu sobre a vedação daquela escola e provocou danos em viaturas estacionadas. Segundo a fonte, não há vítimas, mas, uma vez que a escola é rodeada por árvores, foi decidido evacuar o estabelecimento de ensino como medida de precaução.

O Jornal de Notícias conta que placas da cobertura de um prédio foram arrancadas pela força do vento e projectadas em direcção dessa escola, atingindo várias viaturas estacionadas.

Ainda em Matosinhos, cerca das 08h20, uma árvore caiu sobre a linha do metro, junto à estação de Pedro Hispano, obrigando à interrupção da circulação até cerca das 08h40. Neste concelho, há ainda a registar inundações, nomeadamente da via pública, e a queda de telhas sobre viaturas estacionadas.

No concelho do Porto, além de inundações, registou-se a queda de um telhado, na rua Silva Porto, na freguesia da Paranhos, que obrigou ao corte da via durante os trabalhos de remoção. Neste caso, registaram-se também danos numa viatura estacionada.

A circulação na Linha ferroviária de Guimarães, entre as estações de Santo Tirso e Guimarães, encontra-se suspensa devido à queda de uma árvore, divulgou a empresa de transporte.

A depressão Ivo atingiu Portugal continental esta quarta-feira, com previsão de chuva e ventos fortes que podem chegar aos 100 km/h.

Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho a partir das 18h de hoje até às 6h de quinta-feira, passando depois a laranja até às 15h de quinta-feira por causa da ondulação. O IPMA prevê ondas de noroeste com sete a oito metros, podendo atingir 15 metros de altura máxima.