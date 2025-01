Timothée Chalamet engordou quase dez quilos para interpretar Bob Dylan

Timothée Chalamet “revirou todas as pedras” para dar vida a Bob Dylan em A Complete Unknown, contou o actor numa entrevista de promoção do filme à rádio norte-americana NPR. E “revirar” tudo incluiu ter de engordar para fazer o papel.

“Fiz todo o trabalho... Físico, comportamental. Mas uma coisa de que não falámos muito: também engordei 20 libras (quase dez quilos)”, contou Chalamet. Ainda que Bob Dylan fosse magro, o actor era ainda mais que o cantor e precisou de ganhar algum volume para se aproximar da fisionomia do Nobel da Literatura, de 2016. “Acreditem ou não, eu era mais magro do que o gajo, sabiam?”, declarou, com humor.

E o realizador do filme, James Mangold, riu-se e acrescentou: “Mais magro que o Bob...” A partilha gerou gargalhadas no estúdio, com a radialista Alisa Chang quase a fazer troça de Chalamet. “Tiveste de engordar para te tornares no Bob Dylan. Isso é hilariante.”

Além de ganhar peso, o actor de 29 anos contou que teve de aprender a “cantar como Dylan, falar como Dylan, tocar guitarra como Dylan, tocar harmónica como ele, andar e mover-se como ele”. Até porque todas as vozes do filme foram gravadas ao vivo. “Este é um filme sobre música folk e músicos folk. A autenticidade precisa de ser sentida”, defendeu.

A interpretação valeu-lhe uma nomeação para o Óscar de Melhor Actor e resta saber se será ele a levar a estatueta para casa. Todavia, depois do que chama “um processo de osmose”, ainda lhe falta conhecer o próprio Bob Dylan, apesar de ter sido elogiado pelo músico. “O Timmy é um actor brilhante, por isso tenho a certeza que vai ser completamente credível como eu. Ou um eu mais novo. Ou outro eu qualquer”, escreveu Dylan no X, em Dezembro passado.

Quando tiver oportunidade de o conhecer, Chalamet já sabe o que dirá, sem grandes rodeios: “Eu diria apenas obrigado. E não obrigado pelo papel, não obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo teu trabalho.”

Com oito nomeações para os Óscares, o biopic A Complete Unknown é a história da transformação do artista em estrela, concentrando-se no período entre a sua chegada a Nova Iorque, em 1961, e a sua viragem eléctrica em 1965. O filme estreia-se em Portugal nesta quinta-feira.