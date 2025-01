Maison Margiela nomeia belga Glenn Martens para a direcção criativa

O criador de moda acumula a direcção criativa da Diesel com a da Maison Margiela, ambas parte do grupo OTB. Não se sabe quando será a estreia na passerelle.

Já há sucessor da John Galliano na Maison Margiela. A casa de moda parisiense acaba de anunciar que será o belga Glenn Martens o novo director criativo, responsável por escrever “o próximo capítulo da casa, com base nos seus códigos e valores de marca únicos”, avança a marca à revista WWD. Martens, conhecido pelo trabalho em ganga e pelas silhuetas exagerada, acumula as novas funções com a direcção criativa da Diesel.

A nomeação de Glenn Martens é um regresso da Maison Margiela às suas origens, já que o novo designer é belga, à semelhança de Martin Margiela, que fundou a casa de moda em 1988. “Trabalhei com o Glenn durante anos, testemunhei o seu talento e sei do que ele é capaz”, declara o presidente do grupo OTB ( sigla de Only the Brave), Renzo Rosso, que detém as duas marcas agora lideradas por Martens, sem especificar para quando está agendada a estreia do director criativo na passerelle.

“Depois de Martin, que deu vida à maison e à sua linha Artisanal única, e de John [Galliano], que fez dela a casa de alta-costura mais vanguardista do mundo, tenho orgulho em ter um terceiro costureiro ao leme. Glenn, que estudou na Academia Real de Belas Artes de Antuérpia, tal como Martin, já demonstrou o seu talento e a sua visão na alta-costura”, continua Renzo Rosso. Já Glenn Martens diz-se “extremamente honrado” por se juntar à equipa “fantástica” da Maison Margiela, “uma casa verdadeiramente única que tem vindo a inspirar o mundo há décadas”.

Os rumores de que o designer belga podia estar a caminho da Margiela surgiram quando a Y/Project, que liderou até Setembro do ano passado, encerrou no início deste mês por não ter encontrado um investidor que financiasse o projecto na sequência da morte do seu fundador, Gilles Elalouf.

A relação entre Glenn Martens e o grupo OTB começou em 2018, depois de Renzo Rosso o ter convidado a assinar uma colecção cápsula para a Diesel. Dois anos depois, seria nomeado director criativo da marca italiana, que estava a ser conduzida pela equipa interna de design desde a saída de Nicola Formichetti em 2017. Com o belga, a etiqueta voltou à ribalta, recuperando o carácter experimental do trabalho em ganga — de recordar aquela vez em que encheu a passerelle de restos de calças de ganga para chamar atenção para os desperdícios têxteis ou com preservativos.

Essa ousadia de Martens poderá ser o motivo por que foi escolhido substituir o mediático John Galliano, que deixou subitamente a Maison Margiela em Dezembro de 2024, depois de dez anos na liderança criativa. Corriam rumores de que Galliano pudesse estar a caminho da Chanel, mas, pouco depois, foi confirmado que seria o belga Matthieu Blazy a ocupar o lugar mais cobiçado da indústria.

Foto Desfile da Maison Margiela na Semana da Moda de Paris em 2020 Gonzalo Fuentes/Reuters

Serão dois belgas a chegar a Paris em simultâneo. Glenn Martens tem 41 anos e nasceu em Bruges. Em 2008, terminou o curso na Academia Real de Belas Artes de Antuérpia com um desfile de moda que terá captado a atenção nem mais, nem menos do que de Jean Paul Gaultier, que o convidou para integrar a equipa de design da sua marca.

Esteve com Gaultier durante dois anos, antes de se mudar para o Y/Project, onde ficou conhecido pela experimentação, como se fosse um eterno estudante de moda, confessava o próprio. “No início, as minhas roupas pareciam mais caixas, tudo era muito rígido. A minha primeira saia era basicamente uma caixa de pizza”, declarava à WWD em 2019. Com o tempo, foi encontrado a sua linguagem entre esse exagero de silhuetas e o streetwear com um toque de alfaiataria.

Em 2022, estreou-se na alta-costura a convite de Jean Paul Gaultier numa oportunidade única que não repetiu. Até agora. Na Maison Margiela será ele, enquanto director criativo, o responsável pelo desenvolvimento de todas as colecções, bem como da identidade estética da marca.

Sem que a OTB especifique qual é o valor de facturação de cada uma das suas marcas, a imprensa de moda estima que as vendas da Maison Margiela se aproximem de 500 milhões de dólares (cerca de 480 milhões de euros) anuais. Além da Maison Margiela e da Diesel, o grupo detém a Jill Sander, a Marni e a Viktor&Rolf.