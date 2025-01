Há uma nova bebé na família real britânica. Princesa Beatrice é mãe pela segunda vez

A família real britânica tem mais um membro. A sobrinha de Carlos III a princesa Beatrice foi mãe pela segunda vez de uma menina. Chama-se Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, numa homenagem à bisavó Isabel II, e nasceu a 22 de Janeiro, anunciou o Palácio de Buckingham, detalhando que o rei e a rainha, Camila, estão “encantados” com a notícia do nascimento de uma nova sobrinha-neta.

“Sua Alteza Real a princesa Beatriz e o Sr. Edoardo Mapelli Mozzi têm o prazer de anunciar a chegada da sua filha”, escreveu a família real na página oficial, nesta quarta-feira, uma semana depois de a bebé ter nascido. Athena Elizabeth Rose pesava 1,95 quilos no momento do nascimento, acrescenta.

No mesmo comunicado, a família deixa um agradecimento a toda a equipa hospitalar que acompanhou a filha do príncipe André. “A princesa Beatriz e o Sr. Mapelli Mozzi gostariam de agradecer a todo o pessoal do hospital pelos cuidados maravilhosos que lhes prestaram.” Mãe e filha “estão saudáveis” e a passar tempo em família, termina.

A notícia do nascimento também foi partilhada pelo pai da criança, Edoardo Mapelli Mozzi, com uma fotografia da bebé embrulhada numa manta cor-de-rosa. “Recebemos a bebé Athena nas nossas vidas na semana passada. Ela é pequenina e absolutamente perfeita. Todos nós (incluindo o Wolfie e a Sienna) já estamos completamente apaixonados por ela”, escreveu o conde, que também agradece ao hospital de Chelsea e Westminster.

Athena terá nascido antes do tempo, já que a família real tinha anunciado em Outubro que a chegada da bebé estava apenas prevista “para o início da Primavera”.

A filha mais velha do príncipe André e de Sarah Ferguson já é mãe de Sienna Elizabeth, que nasceu em Setembro de 2021. Já Edoardo Mapelli Mozzi tem um filho de um relacionamento anterior, Christopher Woolf, carinhosamente chamado de Wolfie, com 8 anos.

Beatrice e Edoardo casaram-se a 17 de Julho de 2020, na capela do Royal Lodge, em Windsor, perante a família mais próxima, onde se incluía a rainha Isabel II e o príncipe Filipe. A noiva usou um vestido assinado por Norman Hartnell, emprestado pela avó, um original de 1962.

A bebé Athena ocupará a 11.ª posição na linha de sucessão ao trono britânico, sendo o 14.º bisneto de Isabel II. Ainda que seja filha de uma princesa, a menina não terá qualquer título real. A regra sobre quem recebe o título de príncipe ou princesa vem mudando ao longo da história britânica. Actualmente, apenas os netos dos monarcas são considerados príncipes.