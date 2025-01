Demna Gvasalia e Kim Jones condecorados por mérito cultural em França

França condecorou dois criadores de moda em menos de uma semana. O director criativo da Balenciaga, Demna Gvasalia, foi reconhecido nesta segunda-feira como Cavaleiro da Ordem das Artes, dias depois de Kim Jones da Dior se tornar Cavaleiro da Legião de Honra, a maior honra civil do país.

A distinção de Gvsalia foi entregue pela ministra da Cultura, Rachida Dati, numa cerimónia que também contou com a presença do presidente da Kering, François-Henri Pinault e da embaixadora da Balenciaga, a actriz Isabelle Huppert.

A condecoração de Cavaleiro da Ordem das Artes é atribuída a indivíduos que se distinguem nas artes ou em campos criativos que influenciam a cultura em França e no mundo.

Apesar de não ter uma abordagem consensual ao legado de Cristóbal Balenciaga, o georgiano Demna Gvasalia é um dos criadores mais mediáticos da actualidade, com os seus desfiles teatrais, as criações inusitadas, como o saco azul do Ikea, as sapatilhas “estragadas” ou as campanhas que, por vezes, cruzaram fronteiras perigosas, como quando fizeram em 2022 uma campanha com referência a sadomasoquismo e pornografia infantil.

Independentemente das polémicas, desde 2015, foi com Gvsalia que a Balenciaga voltou à ribalta e encontrou novamente as raízes de alta-costura da casa fundada em 1919. Desde 2021, a maison voltou a ter uma linha de alta-costura, ainda que não tenha apresentado nesta edição da Semana de Alta-Costura em Paris, a decorrer até esta quinta-feira.

Foto François-Henri Pinault, Demna Gvasalia, Isabelle Huppert e a Mistura da Cultura francesa, Rachida Dati DR

Obsessão pela história da moda

Antes de Demna Gvasalia, na semana passada, Kim Jones foi condecorado com a Legião de Honra, uma honra estabelecida por Napoléon Bonaparte em 1802 para o mérito cultural. Na cerimónia, depois do desfile da Dior na Semana da Moda Masculina, estiveram a CEO da Christian Dior, Delphine Arnault, e outros amigos do criador britânico, como o actor Robert Pattinson, o produtor David Furnish ou o designer Rick Owens.

A medalha foi entregue pela directora da revista Vogue, Anna Wintour, que elogiou o trabalho de Kim Jones em prol da moda. “A nossa indústria tende a colocar o ‘eu’ antes do ‘nós’, mas não Kim Jones. Não me lembro de outro designer em que ‘equipa’ signifique colegas e amigos. As duas coisas são praticamente indistinguíveis”, declarou. E continuou: “Quando se trata do que Kim gosta e do que o inspira, não há altos e baixos, é só alegria.”

“Sou a favor da vida e dos capítulos. Percebi que isso faz a vida parecer mais longa. Olhamos para as coisas e pensamos: este capítulo é óptimo, aquele pode não ser tão bom. Este capítulo é bom, o próximo será emocionante. É assim que eu vejo o mundo”, reagiu o criador britânico, que já tinha sido distinguido com a Ordem do Império Britânico pela rainha Isabel II em 2020.

Jones tem ganhado notabilidade na moda nos últimos anos na Dior, onde assina as colecções masculinas, mas também na Fendi, onde esteve até Outubro passado, quando saiu para se dedicar a tempo inteiro à casa parisiense. Questionado pela revista Vogue sobre se sente que é francês, o designer respondeu: “Penso que é muito importante compreender os códigos das casas e respeitá-los. Olhar para os grandes costureiros franceses que vieram antes de mim, aprender o que eles faziam e como criavam as roupas, e depois implementar isso agora.”

É conhecida a obsessão do criador com a história da moda e é frequente vê-lo a regressar aos arquivos para recuperar ícones do passado, dando-lhe uma nova vida, mais urbana e mais próxima da sua identidade estética. Na colecção mais recente revisitou a linha H, desenhada por Christian Dior em 1954, uma silhueta esguia a que adicionou grandes laços, esbatendo as fronteiras de género.