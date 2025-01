Arnault sente “ventos de optimismo” nos EUA, onde vai aumentar presença da LVMH

O conglomerado apresentou os resultados trimestrais com um crescimento tímido de 1%. Perante a queda das vendas na Ásia, o presidente da LVMH põe as expectativas nos EUA, depois do regresso de Trump.

O conglomerado de luxo LVMH está a “considerar seriamente” aumentar as capacidades de produção nos Estados Unidos, disse o presidente-executivo Bernard Arnault nesta terça-feira, elogiando um “vento de optimismo” no país que contrasta com o “banho de água fria” de impostos potencialmente mais elevados sobre as empresas em França.

A LVMH, que ganha milhares de milhões ao vender artigos de luxo “feitos em França”, desde malas de couro a champanhe, tem até agora pouca capacidade de produção nos Estados Unidos, para além de três ateliês da Louis Vuitton e algumas fábricas de jóias da Tiffany.

Mas Arnault, que é também o principal accionista da LVMH, declarou que estava receptivo a aumentar a presença da empresa naquele país. “É evidente que estamos a ser fortemente pressionados pelas autoridades americanas para continuarmos a reforçar a nossa presença. No contexto actual, é algo que estamos a analisar seriamente”, afirmou aos jornalistas após a apresentação dos resultados trimestrais do grupo.

No início deste mês, o multimilionário e a família assistiram à tomada de posse de Donald Trump para um segundo mandato. Arnault e a mulher Helene Mercier, bem como dois dos seus filhos, Delphine Arnault e Alexandre Arnault, sentaram-se a poucos metros do púlpito de Trump, ao lado dos outros homens mais ricos do mundo, incluindo o fundador da Tesla, Elon Musk, e o chefe da Meta, Mark Zuckerberg.

Arnault, que no início da sua carreira trabalhou como promotor imobiliário nos Estados Unidos, depois de ter deixado a França na sequência da eleição do Presidente socialista François Mitterrand, conhece Trump há décadas. O empresário criticava Mitterand por ser antiempresarial. Aliás, durante o primeiro mandato de Trump, o CEO da LVMH convidou o Presidente a cortar a fita de inauguração de um novo ateliê de peles da Louis Vuitton em Alvarado, no Texas.

O empresário declarou que as fábricas sediadas nos Estados Unidos beneficiam de condições fiscais atractivas e que Trump está a encorajar os investimentos num mercado que considerou “muito dinâmico”.

Ao mesmo tempo, o homem mais rico de França expressou frustração com a burocracia do seu país e com os recentes planos para tributar adicionalmente as grandes empresas para tapar um buraco no Orçamento do Estado. “Acabo de regressar dos Estados Unidos, onde se pode ver o vento de optimismo que percorre o país. E quando se regressa a França depois de passar alguns dias por lá, é um pouco como um duche de água fria, devo dizer”, insistiu.

Foto Bernard Arnault e Donald Trump na inauguração do atelier da Louis Vuitton no Texas REUTERS/Jonathan Ernst

O mercado americano, onde o conglomerado francês emprega mais de 40 mil pessoas, é fundamental para a LVMH, representando 25% das vendas do grupo.

Nesta terça-feira, o grupo anunciou os resultados do último trimestre de 2024, correspondente ao período do Natal. De Outubro a Dezembro, as vendas cresceram 1% para 23,9 mil milhões de euros. Contudo, os analistas acreditam que o resultado anual pode ficar aquém das expectativas pelo abrandamento do mercado do luxo — estima-se uma queda de 2% anual. No trimestre anterior, o conglomerado de luxo tinha gerado 19 mil milhões de euros em receitas com uma queda de 3% entre Julho e Setembro.

Ainda assim, Arnault reitera que a LVMH “tem tudo o que é preciso para melhorar ainda mais a posição como líder de mercado”. E parece que o segredo pode estar nos Estados Unidos, perante a crise do luxo na China. As vendas aumentaram 3% no último trimestre nos EUA e 4% na Europa, enquanto diminuíram 10% na região da Ásia, menos do que a queda de 16% no terceiro trimestre.

Algumas marcas parecem estar a atravessar dificuldades, com a divisão de moda do grupo a registar uma queda de 3,3% neste trimestre e a Dior a ser motivo de preocupação, depois de ter registado um grande crescimento na pandemia. Arnault acrescentou querer ser “cauteloso”, mas “confiante” na recuperação da etiqueta líder do conglomerado.