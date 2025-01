7 actividades em família: da arte de bordar inícios ao cuidar da casa

Cenas de teatro com recomeços, a nossa casa, os sonhos de Tom Sawyer e um Bingo. E ainda uma oficina com Pé-Direito, o ritmo da WeTumTum e visitas ao Palácio de Sintra com a rainha.

Aruna e a Arte de Bordar Inícios

30 de Janeiro a 2 de Fevereiro

No Centro Cultural de Belém (Lisboa), Ainhoa Vidal apresenta uma peça de teatro de sombras que começa com o silêncio de um acontecimento que nos tira o chão. Objectivo: “Pensar a reconstrução pessoal a partir do processo de reconstrução de uma cidade após uma catástrofe natural.” As palavras são da própria Ainhoa, que centra a narrativa numa criança de 10 anos e na força de coragem que nasce da adversidade.

Uma exposição temática dos arquitectos Eleonore Labatut e Simon Deprez, dedicados a reabilitar lugares destruídos, e conversas pós-espectáculo complementam o cenário. Quinta e sexta, às 11h (para escolas, 3,50€); sábado, às 19h, e domingo, às 16h (público em geral, 7,50€). M/6.

O Planeta É a Nossa Casa

1 de Fevereiro a 1 de Março

Zé, biólogo no Jardim Zoológico, leva a filha Emma num passeio pela natureza, rico em fauna, flora, surpresas e aventuras. Será ali que Emma vai poder encontrar no habitat natural um dos seus animais favoritos, o coala? Diz que até há abelhas, cangurus e um dinossauro…

Estão lançados os dados para o musical que a Plano 6 criou em conjunto com o Zoo de Lisboa para sensibilizar miúdos e graúdos para a importância de cuidar e preservar o planeta. Em cena aos sábados, às 11h, no Teatro Tivoli BBVA (Lisboa), com bilhetes a 10€. M/6

Os Sonhos do Tom

31 de Janeiro e 1 de Fevereiro

A companhia Limite Zero revisita a história criada por Mark Twain sobre o famoso Tom Sawyer. Nesta versão, para maiores de 6 anos, o miúdo aventureiro que anda sempre descalço “já tem 50 anos, mas continua igual”, explica a sinopse, com uma imaginação ainda mais fértil alimentada pela experiência que vem com a idade.

Para ver no Teatro Municipal de Bragança, sexta (às 10h30 e 15h) e sábado (às 10h30), com entrada livre mediante levantamento prévio de bilhete.

Crassh_Babies 1.0 e Duo Circus

1 de Fevereiro

Com o carimbo de Braga - Capital Portuguesa da Cultura 2025, o novo festival-convenção Square espalha um rol de concertos pelo quadrilátero cultural formado por Barcelos, Guimarães, Famalicão e Braga.

A beber do lema Mapeando o Atlântico, o programa traz uma reflexão sobre o conceito de margens e não se esquece das crianças. Crassh_Babies 1.0 (às 10h e 11h) e Crassh_Duo Circus (às 15h) são as duas propostas que a WeTumTum leva ao palco do GNRation, na cidade bracarense, cruzando música, movimento e comédia visual. Cada sessão tem um preço de 3€ (criança) e 4€ (adulto), sendo o acesso gratuito para portadores do bilhete Square.

Bingo

1 e 2 de Fevereiro

A idade está “sempre e só” na cabeça, o que manda é o espírito do coração. É este o ensinamento passado pelos Jovens Grisalhos numa peça que fala sobre um jogo do tempo dos avós, a alegria que trouxe (e continua a trazer) a gerações e o valor de ouvir o que é importante, o que “ressoa em nós”.

Para maiores de 12 anos, a produção do Teatromosca sobe ao palco do Auditório Municipal António Silva (Cacém), no sábado, às 21h, e domingo, às 16h, com bilhetes a 7€.

Pé-Direito: O Nosso Pequeno Museu

1 de Fevereiro

Nesta oficina para famílias de todas as idades, a ideia é explorar os espaços arquitectónicos de forma criativa. Na mesa de trabalho estão as ligações entre um museu e uma casa – “abrigos para objectos, memórias, histórias e pessoas” –, e um lugar de criação desenhado, escrito e montado para guardar o museu de cada um.

O encontro está marcado na Sala do Serviço Educativo da Fundação de Serralves (Porto), sábado, às 15h. Para participar, há que pagar 12€ (6€ para jovens dos 12 aos 18 anos e seniores; grátis até aos 12 anos) e proceder à inscrição aqui.

No Palácio de Sintra com a Rainha

1 de Fevereiro

Uma visita ao Palácio Nacional de Sintra, guiada pela rainha D. Maria Pia de Sabóia, a “última monarca a habitar o Paço Real antes da Implantação da República”, assim dita a promotora Parques de Sintra. Encenada para relembrar como ali se vivia à época, em finais do século XIX e inícios do século XX, cruza “histórias, lendas e mistérios” para dar a conhecer mais sobre o monumento e a própria História de Portugal.

Acontece no sábado, às 11h, com bilhetes a 14€ (12,50€ dos 5 aos 17 anos; grátis para crianças até aos 5 anos). Quem não conseguir lugar nesta viagem, pode tentar numa próxima: há sessões mensais agendadas até Novembro.