O que fazer? Quinta é dia de ler um Guião para Um País Possível e Cartas de Amor

Um recital que junta música, palavra e imagem, as sessões do CineEco e as notas de Tiago Sousa e GoGo Penguin também estão na agenda.

Guião para Um País Possível

PORTO Teatro Carlos Alberto. De 30/1 a 9/2. Quarta, quinta e sábado, às 19h; sexta, às 21h; domingo, às 16h. M/12. 12€

Sara Barros Leitão e a sua estrutura artística Cassandra apontam a veia criativa à Assembleia da República, mais precisamente à secretária onde se sentam duas pessoas, viradas para os deputados. Vão registando o que se passa no hemiciclo – “os discursos, as intervenções, os apartes, as insubordinações e até os gestos”, como sublinha a sinopse.

Desse volume incontável de relatos de “debates, assembleias constituintes, votações, avanços e recuos nos direitos sociais, laborais e humanos”, nasce esta reflexão sobre a democracia portuguesa. Barros Leitão assume o papel de dramaturga e encenadora. A interpretação está entregue a João Melo e Margarida Carvalho.

Cartas de Amor

ODIVELAS Centro Cultural Malaposta. De 30/1 a 23/2. Quinta a sábado, às 21h; domingo, às 17h. M/12. 16€ a 20€

O actor Virgílio Castelo e a jornalista Maria Elisa Domingues – que com esta peça fez a sua estreia nas tábuas – protagonizam o espectáculo da Yellow Star Company, encenado por Paulo Sousa Costa.

Uma comédia “emotiva e divertida”, descreve a sinopse, baseada no clássico da Broadway Love Letters, saído da pena do dramaturgo norte-americano A.R. Gurney (Albert Ramsdell Gurney Jr.). Centra-se na história de amor entre dois amigos de infância cujas vidas seguiram caminhos separados e na correspondência trocada entre ambos ao longo dos anos, partilhando paixões, esperanças, vitórias, derrotas, sonhos e desilusões.

Quem Só Vê Quadros, Nem Sequer Viu a Exposição!

PORTO Casa da Música. Dia 30/1, às 21h. M/6. 14€

A série de peças Musica Ricercata composta por György Ligeti e a suite Quadros de Uma Exposição escrita por Modest Mussorgsky ocupam as pautas deste recital que junta música, palavra e imagem.

Cabe ao pianista Constantin Sandu e à cartografia poético-sonora de Mário Azevedo levar o público numa viagem sensorial, explorando o detalhe das obras, “ampliando os horizontes da escuta e da contemplação activa” e reflectindo sobre as cumplicidades inesperadas que aqui surgem, questionando “os nossos afectos e perceptos”, descreve a sinopse.

Tiago Sousa

LISBOA Galeria Zé dos Bois. Dia 30/1, às 21h. 10€

Compositor, pianista e organista, Tiago Sousa dá continuidade ao trabalho livre de estilos e expectativas, abordando a música com tons mestiços – onde cabem elementos jazzísticos, referências resgatadas à filosofia oriental e uma multiplicidade de mundos entrelaçados – e reflexões sobre a relação entre a arte e a política.

Neste concerto, apresenta o quarto (e último) volume da série Organic Music Tapes, inspirada nas “técnicas de composição do minimalismo americano” de autores como Terry Riley, Steve Reich ou Philip Glass. O aquecimento é feito por Himalion, ao som do novo Wysiati.

GoGo Penguin

LISBOA Centro Cultural de Belém. Dia 30/1, às 21h. 20€ a 40€

Depois de ter estado ontem no Porto, o trio de Manchester apresenta-se hoje em Lisboa para saldar a dívida do 15.º Misty Fest (estava inicialmente previsto para Novembro passado). O concerto é dedicado a Everything Is Going to Be OK (2023), álbum nascido de “um momento de turbulência e perda”, marcado pela mudança na formação original e na editora que os representa.

A primeira parte do espectáculo está por conta de Daudi Matsiko, cantautor britânico-ugandês que traz na bagagem The King of Misery (2024), o seu disco de estreia.

CineEco - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela

COIMBRA Teatro Académico de Gil Vicente. Dias 30/1 e 31/1. Quinta, às 15h, 18h30 e 21h30; sexta, às 18h30 e 21h30. Grátis

Extensão do festival que é um dos mais antigos do género a nível mundial e que se dedica a revelar “novas perspectivas e narrativas sobre os desafios enfrentados pelo planeta, habitats e espécies”. Entre o documentário, a ficção, a animação e o experimental, leva à tela 13 filmes e conversas ligadas à sustentabilidade e às questões ambientais.