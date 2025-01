Grupo Vila Galé abre quatro hotéis em 2025 e mantém aposta no estrangeiro

O Grupo Vila Galé estima que o resultado líquido de 2024 tenha subido para cerca de 105 milhões de euros, com as receitas a bater recorde e com os dados a apontarem para um 2025 de crescimento.

O Vila Galé vai abrir quatro hotéis este ano, dois em Portugal e dois no Brasil, anunciou o presidente do grupo, na terça-feira, acrescentando que mantém interesse em reforçar a presença no mercado espanhol, brasileiro e cubano.

É já em Fevereiro que o grupo prevê abrir o Vila Galé Casas D'Elvas, no Alentejo, num investimento de seis milhões de euros, assim como o Vila Galé Paço do Curutelo, em Ponte de Lima, Viana do Castelo, em 25 de Abril, com o investimento um investimento de 20 milhões de euros, precisou Jorge Rebelo de Almeida, numa conferência de imprensa, em Lisboa.

Já no Brasil, num investimento de 120 milhões de reais (cerca de 19,3 milhões de euros ao câmbio actual) está programada a abertura dos projectos de Ouro Preto, em Minas Gerais, ainda no primeiro semestre do ano e o de Belém, no Pará, em Outubro para a COP30, a conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas que vai ser no Pará em Novembro.

Além destes projectos, Jorge Rebelo de Almeida lembrou que o grupo tem em carteira outros, mas "é prematuro" fazer estimativas de abertura, já que questões burocráticas para a aprovação "os têm deixado encalhados". Entre eles: o projecto para o Paço Real de Caxias, em Oeiras; o da Quinta da Cardiga, na Golegã; e os de Penacova, que terá um conceito dedicado ao humor, e de Miranda do Douro. Ainda assim, o grupo acredita que alguns destes espaços vão avançar este ano.

Aposta em destinos "consolidados"

Jorge Rebelo de Almeida disse ainda que o grupo, "que não é capaz de estar parado, quer é fazer coisas", mantém em análise várias possibilidades de expansão. Em Espanha, por exemplo, onde abriram em 2024 um hotel na costa, na Isla Canela, o interesse "nos principais destinos" do mercado vizinho mantém-se, nomeadamente Madrid, Barcelona, Sevilha ou Bilbau, disse, por sua vez, o administrador Gonçalo Rebelo de Almeida. Segundo o mesmo, neste mercado, dado que são destinos "consolidados", a aposta deverá ser feita na aquisição de projectos já existentes ou na reconversão de actividade.

Foto Jorge Rebelo de Almeida, do Grupo Vila Galé Miguel Manso

Já no Brasil, continuou o administrador, o projecto de Coruripe (Vila Galé Coruripe Alagoas), bem como os do estado de São Luís do Maranhão (Vila Galé Collection São Luís e Vila Galé Collection Maranhão), poderão vir a começar a construção este ano.

Questionado num eventual interesse num projecto hoteleiro para Santa Catarina, o presidente da Vila Galé afirma que este "é um estado que pode vir a justificar a presença" do grupo. Sobre Cuba, Jorge Rebelo de Almeida lembrou que o país "está a atravessar uma crise importante", mas que acredita que o turismo ali "tem muito futuro", daí que o grupo mantenha o interesse em alargar presença, nomeadamente Havana ou Varadero. "Continua em cima da mesa", reforçou.

Neste encontro com os jornalistas, o Grupo Vila Galé anunciou estimar que o resultado líquido de 2024 tenha subido para cerca de 105 milhões de euros, com as receitas a bater recorde e com os dados a apontarem para um 2025 de crescimento. O grupo conta com 45 hotéis, 32 em Portugal, um em Espanha, 11 no Brasil e um Cuba.