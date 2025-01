O que tem de especial o “banho real” no festival indiano Maha Kumbh?

Mais de 40 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas numa debandada ocorrida antes do amanhecer no festival Maha Kumbh Mela, na cidade de Prayagraj, no norte da Índia, nesta quarta-feira, o dia considerado mais auspicioso das seis semanas do maior festival religioso do mundo, avança a Reuters.

Os hindus acreditam que dar um mergulho na confluência dos três rios sagrados — Ganga, Yamuna e o mítico Saraswati — os absolve dos pecados e confere a salvação do ciclo de nascimento e morte.

O que tem este "banho real" de especial?

O "Mauni Amavasya", ou seja, o dia de lua nova para observar o silêncio, cai na quarta-feira e é considerado o mais auspicioso devido a um raro alinhamento de corpos celestes ao fim de 144 anos. Este posicionamento cósmico, chamado "Triveni Yog", reflecte um período significativo na mitologia hindu, quando o Sol, a Lua e Mercúrio se alinham em Capricórnio, com Júpiter no seu nono elemento e na nona casa do zodíaco.

De acordo com a mitologia hindu, um dos primeiros sábios, Rishabh Dev, quebrou um longo voto de silêncio neste dia e mergulhou nas águas sagradas. Acredita-se que aqueles que se banham nestas águas neste dia, chamado “Shahi Snan”, ou “banho real”, alcançarão o crescimento espiritual e a purificação, sendo as horas antes do amanhecer as mais propícias.

Quantas pessoas costumam fazer esta peregrinação?

As autoridades esperam que cem milhões de pessoas participem no festival na quarta-feira, estabelecendo um recorde para o maior número de pessoas num único dia do festival. Segundo as mesmas autoridades, até ao meio-dia local (6h30 em Portugal continental), mais de 42 milhões de pessoas tinham dado um mergulho. A última vez que um número tão grande de pessoas visitou o Maha Kumbh num único dia foi em 2019, quando 50 milhões de hindus participaram.

Que medidas especiais foram tomadas para o grande dia?

Os caminhos-de-ferro indianos mais do que duplicaram o número de comboios para quarta-feira, com um total de 360 serviços a partir de diferentes pontos do país. Mais de 1000 médicos foram enviados para a cidade temporária de Kumbh, onde ocorre o festival, com uma área de 4000 hectares. Foram também destacados mais médicos para o hospital em Prayagraj. As autoridades locais adoptaram medidas adicionais para a eliminação de resíduos, uma vez que esperam que sejam geradas até 1500 toneladas de lixo por dia durante este período, mais do que a contagem diária de 700 toneladas. A segurança foi também reforçada e foram impostas restrições ao tráfego para melhor gerir a multidão.