Citroën C4 e C4 X renovados e sem gasóleo

Numa altura em que a Citroën se encontra a rever toda a gama, dotando-a com a sua nova identidade, nomeadamente o redesenhado logótipo e uma filosofia mais despojada, a querer afirmar-se pela simplicidade sem beliscar o conforto pelo qual a marca francesa é reconhecida, chegou a vez da actualização dos familiares C4 e C4 X.

De distintas silhuetas — o C4 combina os traços de uma berlina tipo coupé com alguns detalhes a remeterem para o universo dos SUV; o C4 X, de quatro portas, apoia-se nos códigos dos sport utility vehicles, ao mesmo tempo que tira proveito das linhas de um fastback —, ambos os modelos passam a exibir uma dianteira inspirada no concept Oli, apresentado em 2022, com o novo logótipo com o duplo chevron colocado ao centro de uma grelha redesenhada, enquanto os faróis, em LED, criam uma assinatura luminosa dividida em três segmentos horizontais, que, além da vertente estética, afiança o emblema, permitiu melhorar a eficiência energética.

Já na traseira, as maiores alterações podem ser observadas no C4, no qual a ligação entre a parte inferior do pilar C e os farolins traseiros, concebidos para acompanhar o impacto visual da frente, está mais estreita. No que diz respeito ao C4 X, a silhueta foi mantida, com as alterações visíveis na iluminação e no logótipo.

No habitáculo, um dos destaques é a melhoria nos bancos Advanced Comfort, que, além da camada extra de espuma, foram redesenhados e passam a apresentar um efeito almofadado, mas também o sistema de suspensões homónimo, que recorre a batentes hidráulicos progressivos para absorver as imperfeições da estrada.

Dedicado ao condutor, há novo painel de instrumentação digital de sete polegadas, que, nos níveis mais equipados, pode ser ligado à navegação, a qual também pode ser acompanhada num ecrã táctil de dez e polegadas, localizado ao centro, cujo sistema, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, pode incluir funcionalidades do ChatGPT. Há ainda sistema de head-up display, que recorre a uma lâmina para projectar as informações de condução no pára-brisas.

Também centrado em quem se senta ao volante, há um conjunto de assistentes de segurança e de conforto, desde os obrigatórios de travagem automática de emergência ou de manutenção na faixa de rodagem até à assistência ao condutor em auto-estrada, que integra o segundo nível da condução autónoma e permite a delegação parcial dos comandos.

O espaço a bordo mantém-se, com as dimensões de ambos os automóveis a não sofrerem alterações — destaque para o espaço para os joelhos na segunda fila, de 198mm, em ambas as carroçarias. A mala do C4 arruma até 380 litros; o C4 X apresenta uma bagageira com uma volumetria de 510 litros.

Alinhando na política multienergias da Citroën (e do Grupo Stellantis), tanto o C4 como o C4X são propostos com mecânicas híbridas, eléctricas, resistindo uma térmica, mas sem diesel à vista. Há dois grupos propulsores híbridos, ambos com base no mesmo bloco sobrealimentado a gasolina de 1.2 litros, um com 100cv e outro de 136cv, e duas variantes 100% eléctricas, de 100 kW com bateria de 50 kWh e 115 kW com bateria de 54 kWh, com autonomia para até 354 e 416 quilómetros (360 e 427 km no C4 X), respectivamente. A estas, junta-se no fim do mês uma mecânica térmica, a gasolina, com o sobrealimentado 1.2 de 130cv acoplado a uma transmissão automática EAT8.

Para o C4, o híbrido de 100cv apresenta-se a partir de 29.215€, com nível de equipamento You, que é o mais despido, e o Híbrido 136, disponível com equipamento Plus, Business Edition e Max, desde 30.975€. O gasolina, que pode ser configurado com as versões Plus e Max, é vendido a partir de 29.475€. Para as declinações eléctricas, a de 100 kW surge desde 39.065€; a de 115 kW, começa nos 40.725€. O C4 X, que não dispõe do híbrido menos potente, é proposto a partir de 29.825€, com o motor a gasolina de 130cv. O Híbrido 136 é comercializado desde 30.665€ e o eléctrico de 100 kW por 40.075€ (o de 115 kW custa mais mil euros).