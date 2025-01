Cidade japonesa envia seguranças para controlar turistas indisciplinados em vista icónica

Polícia da fotografia: as autoridades locais de Otaru decidiram enviar esta semana seguranças para controlar os turistas estrangeiros que estão a inundar Funami-za, uma rua íngreme com vista perfeita para captar imagens sobre o mar e o porto da pequena cidade, cenário de vários filmes, como Love Letter, um filme japonês de 1995 que foi também um sucesso na China e na Coreia do Sul.

Os visitantes estrangeiros estão a congestionar as ruas e a caminhar sobre os carris ferroviários na cidade, localizada na ilha de Hokkaido, no Japão, atrás das melhores panorâmicas, o que está a gerar queixas e ressentimento na população local. No ano passado, já tinham sido colocadas placas multilingues a pedir aos visitantes que respeitassem a zona e os seus habitantes.

No início do mês, uma turista chinesa morreu atropelada por um comboio quando estava a tentar fotografar o local, cenário também presente no filme chinês Cidades Apaixonadas, de 2015, e não se terá apercebido da aproximação do comboio, relatou o marido à polícia.

“Esta rua é ladeada por casas e tem um tráfego intenso”, disse um funcionário municipal ao diário japonês Mainichi Shimbun. Os turistas “parados na rua ou a caminhar lado a lado impossibilitam muitas vezes a passagem de veículos” e o “impacto nos residentes” tem sido “significativo”, “particularmente severo” no ano passado, acrescentou.

“As pessoas até estão a entrar em propriedades privadas sem permissão para tirar fotografias”, acrescentou Hidetoshi Itagaki, um residente local de 80 anos, à agência de notícias Kyodo.

O número de turistas na pequena cidade já ultrapassou os valores pré-pandemia: só de Abril a Setembro do ano passado, quase 98 mil estrangeiros ficaram hospedados em Otaru pelo menos uma noite, um recorde desde os primeiros registos, em 1997.

A escalada da popularidade acompanha o volume crescente de turistas no Japão, que no ano passado atingiu um recorde de 36,7 milhões de pessoas. O objectivo do Governo é subir aos 60 milhões até ao final da década. No entanto, aumentam as vozes críticas ao excesso de turismo e ao comportamento indisciplinado das massas — assim como as medidas para tentar controlá-las. No Monte Fuji, foram introduzidas taxas e limites ao número de visitantes, além de uma tela num dos locais mais populares para fotografias à montanha de modo a evitar aglomerados. Também em Quioto passou a ser proibido visitar o bairro de Gion, famoso pelas gueixas, e as taxas turísticas da antiga capital imperial do país vão aumentar exponencialmente a partir de Março.