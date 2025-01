É brunch, mas sem abacate. Gunpowder convida outros para irem lá partir ovos

O restaurante indiano do Chiado convidou o Pils, Natalie Castro e a Padaria Terrapão para três fins-de-semana de brunch com ovos, mas sem os habituais clichés, diz o proprietário, Harneet Baweja.

A tosta de abacate com ovo escalfado ou as panquecas de banana perfeitamente empilhadas tornaram-se ícones do brunch. É aquela refeição que nem é pequeno-almoço, nem é almoço, mas que promete saciar até serem horas de jantar. Focados em contrariar o que seria expectável nesta refeição da moda, o restaurante indiano Gunpowder, no Chiado, em Lisboa, convidou outros três restaurantes da cidade para um diálogo matinal. O próximo brunch é a 8 de Fevereiro com a chef Marta Figueiredo da Padaria Terrapão e do Estrela da Bica.