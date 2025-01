Prémio Seniores: um país que também é para os idosos

Um país envelhecido, onde a doença e a solidão marcam a terceira idade. É isto que os dados do Eurostat e do relatório “Portugal, Balanço Social", mostram. Com o envelhecimento mais rápido da União Europeia, em Portugal cerca de 25 por cento dos idosos com mais de 75 anos vivem sozinhos, e “em 2022, em cada dez pessoas com 65 ou mais anos, sete sofriam de uma doença crónica ou problema de saúde prolongado, seis viviam com limitações nas suas actividades habituais e três auto-avaliavam a sua saúde como sendo má ou muito má”.

É para ajudar esta camada essencial da população - nomeadamente aqueles que se encontram mais vulneráveis - e apoiar as instituições que trabalham para dar resposta às suas necessidades que foi criado, em 2013, o Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Seniores.

Entregue anualmente, a edição de 2024 atribuiu 1,4 milhões de euros a 39 projectos de norte a sul do país, que visam garantir o apoio sócio-sanitário e psicossocial a pessoas em situação de doença, promover a vida autónoma dos seniores em casa e na comunidade e assegurar o apoio integral em situações de especial vulnerabilidade ou isolamento social, ajudando não só mais de 2 700 seniores, mas também os seus cuidadores, figuras essenciais desta realidade.

Entre os projectos escolhidos, que irão receber em média cerca de 37 mil euros cada, contam-se, por exemplo, iniciativas de apoio domiciliário, actividades artísticas e culturais dirigidas aos mais velhos, acções de capacitação de cuidadores, sessões de literacia digital, iniciativas de promoção e prevenção em saúde, a criação de redes de apoio voluntário e sessões terapêuticas, entre outros.

Apoiar a população envelhecida mais vulnerável é o objectivo do Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Seniores, que, este ano, atribuiu 1,4 milhões de euros a 39 projetos nacionais, ajudando directamente mais de 2 700 seniores, bem como os seus cuidadores.

Ao longo das suas 12 edições, o Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Seniores atribuiu já cerca de 10,3 milhões de euros a mais de três centenas de projectos, beneficiando directamente cerca de 75 mil seniores em situação de vulnerabilidade, bem como os seus cuidadores e famílias.

Podem concorrer a este apoio todas as instituições privadas sem fins lucrativos, com sede ou delegação legalmente constituída em Portugal ou com núcleos com autonomia comprovada, há pelo menos um ano, com projectos que visem apoiar o envelhecimento activo e saudável. O apoio financeiro pode cobrir até 75 por cento do custo total do projecto, com um limite de 50 mil euros no caso dos projectos de intervenção com duração até um ano, e até 100 mil euros para os projectos com duração de 24 meses.

A selecção das candidaturas vencedoras é realizada em três fases, passando por uma avaliação técnica e objectiva dos projectos e das linhas prioritárias estabelecidas, seguindo-se um exame complementar por um grupo de mais de duas dezenas de avaliadores voluntários do BPI e, finalmente, a selecção dos projectos vencedores por um júri presidido pelo sociólogo Professor António Barreto.

O Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Seniores é um dos quatro que, actualmente, integram os Prémios BPI Fundação ”la Caixa”, que conta ainda com as categorias Capacitar, Solidário e Infância. Desde 2010, foram concluídas 44 edições, que permitiram atribuir cerca de 36 milhões de euros a mais de mil projectos que promovem a melhoria da qualidade de vida de mais de 221 mil pessoas.

Conheça os vencedores do Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Seniores abaixo.