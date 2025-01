Importações cresceram mais do que exportações no final de 2024

As exportações cresceram 4,1% e as importações subiram 5,1% no último trimestre do ano passado, o que significa que, na recta final de 2024, o crescimento das compras ao exterior superou o das vendas de Portugal para fora.

De acordo com a estimativa rápida do comércio internacional de bens do quarto trimestre de 2024, divulgada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), estas variações homólogas em termos nominais "reflectem", no entanto, "acréscimos nas transacções de bens com vista a, ou na sequência de, trabalhos por encomenda, sem mudança de propriedade". Tal como, aliás, já tinha acontecido no trimestre anterior, sublinha o INE.

Com este resultado, "as transacções de bens aumentam, assim, pelo terceiro trimestre consecutivo", acrescenta a autoridade estatística portuguesa.

Porém, no trimestre precedente, a comparação homóloga parecia mais favorável à economia portuguesa, com exportações a crescer mais do que as importações (e não o contrário, como aconteceu, segundo os dados preliminares, no trimestre seguinte, o que fecha 2024).

Além disso, com exportações a subir 9,7% e importações a crescer 7% no terceiro trimestre, é notória a desaceleração no quarto trimestre, quando comparado esse desempenho com os aumentos de 4,1% e 5,1%, respectivamente, nesta recta final do ano passado.

A estimativa rápida será actualizada pelo INE em Fevereiro, com os dados definitivos e incluindo os serviços.