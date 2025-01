Fim da isenção de ISP nos biocombustíveis traz aumento “inferior a um cêntimo”

A secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, afirmou esta quarta-feira que o impacto do fim da isenção fiscal em ISP para os biocombustíveis avançados no preço final dos combustíveis será inferior “a um cêntimo”.

Para o Estado, o fim da isenção prevista na Proposta de Lei n.º 15/XVI/1.ª, que autoriza o Governo a alterar diversas disposições do Código dos Impostos Especiais de Consumo (IEC), representa um ganho em receita fiscal de 100 milhões de euros, explicou a governante numa audição conjunta das comissões parlamentares de Energia e Ambiente e Orçamento, Finanças e Administração Pública.

Perante as acusações das outras bancadas de que o Governo está a aumentar a carga fiscal sobre os combustíveis, Cláudia Reis Duarte frisou que o Governo está antes “a revogar uma absoluta excepção”, criada em 2021 pelo anterior executivo, que “não existe em mais nenhum país europeu”.

Quanto ao agravamento dos encargos dos consumidores com o gasóleo e gasolina (visto que a incorporação de biocombustíveis nos combustíveis convencionais é obrigatória devido à legislação europeia sobre renováveis), a governante notou que o fim da isenção pode ser acomodado na margem dos comercializadores ou traduzido em preço, e que tipicamente o que acontece é um misto de ambos.

“Mas, ainda que fosse totalmente traduzido em preço”, o aumento seria “inferior a um cêntimo”, disse.

Em Janeiro, os impostos pesavam 47% no preço do gasóleo e 53% no caso da gasolina, segundo a secretária de Estado.

A decisão do Governo de eliminar a isenção prende-se com “a análise” efectuada aos objectivos que estiveram na criação da isenção, justificaram Cláudia Reis Duarte e a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, também presente na audição, em resposta a um requerimento do PS.

Em particular, com as dificuldades em rastrear e certificar a origem das matérias-primas para a sua produção que chegam à UE vindas de países terceiros, nomeadamente “de produtores asiáticos”, que se suspeita que possam estar a usar óleo de palma virgem e não resíduos e efluentes de fábricas de óleo de palma, contribuindo na origem para situações de desflorestação.

O objectivo era aumentar a produção nacional de biocombustíveis, valorizando os resíduos locais, e reduzir as importações. Mas se a produção nacional teve “um crescimento tímido” face a 2020, o que se viu foi o aumento do recurso ao óleo de palma, “as importações quintuplicaram desde que a isenção foi introduzida”, sublinhou a secretária de Estado dos Assuntos Fiscais.

A isenção custa ao Estado “100 milhões de euros por ano, que estão a subsidiar numa parte considerável a desmatação e importação de óleo de palma”, para além da “pegada carbónica do transporte até Portugal”, frisou. “É uma isenção que não se justifica” e em que se “desvirtuou o objectivo” inicial.

Graça Carvalho defendeu que o “Governo agiu bem e por antecipação” nesta matéria, visto que Estados como a Bélgica, Holanda e Irlanda já fizeram chegar ao Conselho Europeu denúncias de fraudes com biocombustíveis provenientes da Ásia, e que este tema deverá ser abordado na próxima reunião dos ministros da Energia.

Perante as críticas das restantes bancadas de que o Governo está a penalizar os consumidores em vez de resolver um problema de fiscalização, a ministra do Ambiente frisou que os critérios de fiscalização são fixados a nível europeu e que o problema não se coloca apenas a Portugal.

A prova de sustentabilidade destas matérias, que está prevista na lei europeia, “é um dos assuntos mais complexos da descarbonização”, sublinhou a governante.

“Não é possível fiscalizar para além da confiança nos países que nos enviam os certificados, quando eles próprios já fizeram a verificação das declarações”, explicou.

Tudo depende se os países têm instituições sólidas e credíveis em termos técnicos, como o Brasil, que é um grande exportador mundial de óleo de palma, referiu a ministra.

“É impossível fiscalizar no local. O Estado português fiscaliza cá, mas, quanto ao que é importado, temos de confiar nas instituições de lá”, acrescentou Graça Carvalho.