Fed faz pausa nos juros à espera das medidas de Trump

Com a economia a dar sinais positivos e enquanto as medidas de Trump não produzem efeitos, a Fed optou por começar o ano com uma estabilização das taxas de juro.

Depois de três reuniões no final de 2024 em que as taxas de juro foram cortadas num total de um ponto percentual, a Reserva Federal norte-americana (Fed) decidiu esta quarta-feira, numa fase de incerteza em relação ao impacto da política económica de Donald Trump, fazer uma pausa no processo de redução dos custos de financiamento da economia norte-americana.

Ao fim de dois dias de reunião, Jerome Powell e os restantes membros do comité que define a política monetária nos EUA optaram, de forma unânime, por manter a principal taxa de juro de referência da Fed no intervalo entre 4,25% e 4,5%.

A decisão era já largamente esperada pelos mercados e foi justificada logo no comunicado inicial com o facto de a inflação “permanecer elevada” e com a força que a economia e o mercado de trabalho têm vindo a revelar nos EUA. “A economia continuou a expandir-se a um ritmo sólido. A taxa de desemprego estabilizou a um nível baixo nos últimos meses e as condições no mercado de trabalho permanecem sólidas”, escreveram os responsáveis da Fed no comunicado.

Mas para além da manutenção de um ritmo relativamente elevado de preços e de actividade económica, o que também terá conduzido a Fed a realizar agora uma pausa em quaisquer movimentos de taxas de juro foi a incerteza em relação ao que poderá significar a chegada de um novo residente à Casa Branca.

São várias as medidas da administração Trump, algumas já tomadas, outras ainda por tomar, que podem ter um impacto na economia.

Por exemplo, Donald Trump já assinou ordens executivas que congelam despesa do Governo federal e que aceleram os processos de deportação de imigrantes sem documentos, algo que pode levar a uma desaceleração da actividade económica.

Depois, ainda mais importante, o presidente norte-americano manteve a ameaça de pôr em prática aumentos nas taxas alfandegárias de vários bens importados, provenientes de praticamente todos os países.

Isso teria como consequência, de acordo com a generalidade dos economistas, uma subida no curto prazo da inflação, algo que pode agora estar a levar os responsáveis da Fed a evitar descer as taxas de juro cedo demais.

Jerome Powell, o presidente da Fed, não quis, na conferência de imprensa que se seguiu à decisão, avançar com qualquer conclusão sobre as consequências destas medidas para a política da Fed, limitando-se a garantir que o organismo “irá olhar com muita atenção” para elas.

Os próximos meses prometem ser de grande tensão na Reserva Federal, e não só por causa da difícil tarefa de normalizar a política monetária sem deixar que a inflação alta regresse à economia. A relação com Donald Trump promete, tal como aconteceu durante o seu primeiro mandato, ser turbulenta.

O presidente norte-americano já criticou por diversas vezes o líder da Fed e voltou a defender na semana passada que “as taxas de juro deviam ser mais baixas”, colocando dúvidas sobre a forma como o banco central será capaz de assegurar a sua independência.

Para já, a estratégia de Jerome Powell parece ser dialogar o menos possível com Donald Trump sobre política monetária. “Não vou dar qualquer resposta ou fazer qualquer comentário sobre qualquer coisa que o presidente diga”, disse na conferência de imprensa, assegurando que para já não houve qualquer contacto entre ele e o presidente.