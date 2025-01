Emprego atinge em Dezembro valor mais elevado desde 1998

No final de 2024, o mercado de trabalho em Portugal continuou a dar sinais positivos com a população empregada a atingir o nível mais elevado desde 1998 e a taxa de desemprego a recuar para 6,4% em Dezembro.

As estimativas mensais do mercado de trabalho divulgadas nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) dão conta de 5,127 milhões de pessoas empregadas, um aumento de 0,4% face a Novembro e de 1,4% em comparação com o mês homólogo de 2023. Trata-se, destaca o INE, do valor mais elevado desde Fevereiro de 1998.

O aumento do emprego foi particularmente visível nos jovens (6,6%), enquanto o crescimento nas mulheres e homens foi muito semelhante (1,4%).

Também a população activa aumentou (tanto na comparação com o mês anterior como com o homólogo) e atingiu o nível mais alto desde 1998, totalizando 5,479 milhões de pessoas.

As estimativas mais recentes apontam para a existência de 352,4 mil pessoas desempregadas em Dezembro, um recuo de 2% face a Novembro e uma subida de 1,8% em relação a 2023.

Tendo em conta que a população activa aumentou, este número traduz-se numa taxa de desemprego de 6,4%, percentagem inferior à de Outubro e de Novembro (6,6%) e igual à registada no período homólogo de 2023.

A taxa de desemprego das mulheres (6,6%) superou a dos homens (6,3%). Já a taxa de desemprego de jovens continua acima da média, mas recuou para 20,5% e atingiu o valor mais baixo desde Agosto de 2024 (19,8%).

A subutilização do trabalho (que inclui a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inactivos à procura de emprego, mas não disponíveis, e os inactivos disponíveis, mas que não procuram emprego) abrangeu 609,8 mil pessoas “observando-se uma evolução relativamente estável desde Abril de 2024”, sublinha o INE.

A taxa de subutilização estabilizou em 10,9%, valor que se mantém desde Setembro.

O INE também reviu os valores de Novembro, concluindo que a taxa de desemprego foi de 6,6% e não de 6,7% como tinha sido estimado. Todos estes dados são ajustados dos efeitos sazonais, ao contrário do que acontece com as estatísticas trimestrais divulgadas pelo INE.