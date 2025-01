Depósitos das famílias invertem queda e crescem 7,3% em 2024

Os dados anuais comprovam o que já se tinha verificado ao longo do último ano, o aumento da poupança das famílias em depósitos. O crescimento foi de 7,3%, para 192,7 mil milhões de euros, o valor mais elevado de sempre.

Os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP) mostram que o saldo aumentou 12,9 mil milhões de euros face ao final de 2023, ano em que se tinha verificado um decréscimo de 1,4%. A desaceleração nos depósitos já se vinha a verificar desde 2020.

Para o aumento da poupança contribuiu o maior receio das famílias face a cenários adversos, na sequência das guerras em curso e do crescente proteccionismo, com impacto na economia mundial, no emprego e nas taxas de juro.

No entanto, na comparação da evolução dos depósitos entre os dois últimos anos deve-se ter em conta que em 2023 as famílias sofreram um acréscimo da despesa, devido ao aumento da inflação, e dos encargos com empréstimos à habitação. A que acresce ainda, nesse ano, o “desvio” de uma parte da poupança para amortizar empréstimos da casa, sem penalização.

Por tipologia, as responsabilidades à vista, os chamados depósitos à ordem, reduziram-se ligeiramente, recuando 0,5 milhões de euros, para 80,2 mil milhões de euros. Trata-se de um valor muito elevado, que não garante qualquer rentabilidade, não beneficiando da subida das taxas de juro verificadas em 2022 e 2023, e que já se encontram novamente em queda.

Já os depósitos a prazo (que incluem os depósitos com prazo acordado e os depósitos com pré-aviso) aumentaram 13,4 mil milhões de euros, para 112,5 mil milhões de euros.

Desde 2018, o BdP passou a disponibilizar estatísticas de depósitos desagregadas pela região de localização do balcão de domiciliação, nas categorias de particulares (incluindo emigrantes), emigrantes e empresas não financeiras. E os dados mostram que, em Dezembro de 2024, os depósitos de particulares concentravam-se principalmente nas regiões Norte (57 mil milhões de euros) e Grande Lisboa (55 mil milhões de euros).

Nas empresas, o stock de depósitos totalizava 69,4 mil milhões de euros no final de 2024, mais 5,3 mil milhões de euros do que em 2023. Esta evolução representa uma taxa de variação anual de 7,9%, contrariando a variação de -4,5% registada em 2023, avança o BdP.

A região da Grande Lisboa detinha a maior parcela dos depósitos das empresas (28 mil milhões de euros), seguida da região Norte (21 mil milhões de euros).