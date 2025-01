Credores da dona da Visão aprovam manutenção da actividade até apresentação de plano de insolvência

A proposta para a continuidade da Trust in News, mediante a apresentação de um plano de insolvência nos próximos 30 dias, foi aprovada, nesta quarta-feira, em assembleia de credores. Durante este período, a liquidação da empresa fica suspensa e os títulos irão manter a actividade.

A assembleia de credores aprovou a proposta para continuidade da empresa e suspensão da liquidação da massa insolvente (primeiro ponto da ordem de trabalhos), que consta do relatório do administrador de insolvência da Trust in News, André Pais, a que a Lusa teve acesso. A Trust in News detém publicações como a Visão, a Exame ou o Jornal de Letras, entre outros títulos. Luís Delgado é o accionista único da empresa.

O representante da Comissão de Trabalhadores Rui Ferreira, que falava na assembleia de credores da Trust in News, que decorreu no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, em Sintra (Lisboa), afirmou que “66 trabalhadores pediram a liquidação da empresa”, acrescentando que “os trabalhadores não têm confiança na administração”.

Rui Ferreira descreveu ainda a vida na empresa como um “inferno” e acrescentou que “não é concebível que se aprovem coisas com base em promessas”, tendo em conta que os trabalhadores continuam em actividade com o “equivalente a seis salários em falta”.