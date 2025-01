Benfica vence em Turim e garante play-off da Champions

O Benfica bateu esta quarta-feira a Juventus (0-2), em Turim, e garantiu, com nota técnica e artística, um lugar entre as 24 equipas que continuam em prova na Liga dos Campeões, fechando a fase de liga no 16.º lugar, com 13 pontos, o que lhe permitirá disputar o play-off da competição na condição de cabeça-de-série.

Pavlidis marcou (16') bem cedo o golo que começou por desarmar a Juventus e empurrou o Benfica para uma noite personalizada, sem sobressaltos tanto em Turim, como em quase todas as latitudes que poderiam influenciar o destino dos "encarnados". Depois, Kokçu fechou as contas na fase final, que até poderia ter sido mais penosa para os italianos.

Apesar de o empate servir, à partida, os interesses do Benfica, e de Bruno Lage ter sido obrigado a deslocar Bah para o corredor esquerdo, dado não dispor de Álvaro Carreras, o que exigia precauções extras, a formação portuguesa entrou ao ataque, disposta a marcar uma posição e a conquistar importante vantagem para melhor poder pautar o jogo.

Talvez surpreendida, a Juventus, também com adaptações nas laterais, revelou fragilidades que poderiam ter rendido às “águias” um par de golos em menos de dois minutos, com Pavlidis a chegar atrasado ao primeiro cruzamento do jogo e Schjelderup a falhar enorme ocasião logo a seguir.

Na esquerda, o norueguês surgia com inusitada facilidade em zonas de finalização, embora pecasse na hora da definição, permitindo uma espécie de retaliação italiana em cabeceamento de Mbangula.

O jogo começava vivo, com os dois guarda-redes a serem determinantes, como determinante foi a lesão de Kalulu, perto dos 15 minutos. O timing da substituição do central, durante um canto contra, acabou por revelar-se fatal para uma Juventus impotente para travar a entrada fulminante de Bah, descoberto pela visão periférica e colocação superlativa de Aursnes.

O lateral dinamarquês dominou na área e ofereceu a Pavlidis o quinto golo do grego na Champions, depois do hat-trick frente ao Barcelona.

Sem soluções para as variações do jogo do adversário, que alternava o 4x1x3x2 em posse com o 4x4x2 quando defendia, a Juventus perdia as referências nos corredores e tornava-se lenta e previsível.

Com Aursnes a devorar quilómetros num vaivém constante em que acumulava a função defensiva com a pele de segundo avançado — embora mais para pressionar a saída dos italianos —, a Juventus sofreu até ao intervalo, período que poderia ter chegado com uma vantagem mais confortável do Benfica.

Perin acabou, inclusive, a salvar a equipa de novo golo de Pavlidis já em período de compensação. Uma intervenção que apenas manteve a Juventus em condições de se reabilitar e de continuar a tentar desorganizar o adversário.

Positivo/Negativo Positivo Pavlidis Mais um golo, o quinto, a lançar o Benfica. Podia ter marcado mais, mas Perin não deixou.

Positivo Aursnes Esteve na génese dos dois golos em noite que ajudou a abrilhantar.

Positivo Schjelderup Desperdiçou ocasiões que dariam um arranque de sonho. Compensou com disponibilidade para atacare defender.

Positivo Florentino Promoveu os equilíbrios necessários para agarrar o jogo e desarmar o adversário.

Positivo Kokçu Manteve-se focado em missão que dividiu com Florentino para aparecer na altura certa a encerrar o apuramento. Negativo Juventus Fecha a fase de liga num perigoso 20.º lugar, depois de um jogo em que nunca soube lidar com as dinâmicas do adversário, nem impor-se mesmo antes de o Benfica ter chegado à vantagem.

Kokçu sela qualificação

Nessa perspectiva, com o Benfica a proteger-se, a dar a iniciativa aos italianos e a apostar no erro do adversário para, eventualmente, ampliar a vantagem e salvaguardar momentos de angústia (como os que viveu frente ao Barcelona), a segunda parte teve mais Juventus, mas poucas oportunidades para a equipa da casa dar a volta ao texto.

E foi à entrada dos últimos 10 minutos que Kokçu selou a qualificação, apontando o segundo golo do Benfica, com interessante coreografia a incluir um calcanhar de Aursnes e uma simulação de Akturkoglu para deixar que o compatriota desse seguimento ao passe de Leandro Barreiro.

Pouco depois, o Benfica assegurava o triunfo e a passagem ao play-off, que nunca esteve em causa e que poderia até ter sido carimbado com um resultado ainda mais robusto.