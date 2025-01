Tutto o niente: Benfica e Sporting têm de levar à Champions o seu melhor italiano

Com vitória ou empate, Benfica e Sporting vão estar no play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Simples, sem mais contas. Mas aquilo que o Benfica fará em Turim, com a Juventus (20h, SPTV 5), e o Sporting com o Bolonha, em Lisboa (20h, SPTV1), pode tornar-se bem mais complexo do que isso.

Pelo sim, pelo não, convém comprarem uma calculadora – de preferência com várias funcionalidades, nomeadamente uma que faça cálculo de golos marcados e sofridos, factor que pode ser decisivo. Todas as contas podem ser consultadas neste artigo.

Por aqui, é relevante perceber que jogos esperam as equipas lisboetas na Liga dos Campeões. E dado que deixaram tudo para o último dia, jogam um tudo ou nada nesta quarta-feira europeia – ou quarta-feira italiana, contra emblemas de Bolonha e Turim.

É antiga a aversão futebolística global a jogos de decisão contra italianos – equipas traçadas como cínicas, calculistas e letais em jogos a doer –, pelo que Benfica e Sporting têm de levar o melhor que têm. E há boas pistas para lá chegarem.

Sem Gyökeres?

Em Alvalade, o Sporting recebe um Bolonha já eliminado, algo que pode ser bom ou mau. Bom, porque o Bolonha não precisa de vencer. Mau, porque joga sem pressão – e isso, por vezes, é uma ajuda fundamental.

O Bolonha deverá levar a Lisboa uma equipa com o habitual perfil “suicida”. A equipa não tem pudor de pressionar a campo inteiro, usa e abusa das referências individuais e isso pode ser um problema ou uma bênção para o Sporting.

Por um lado, pode castigar a recente dificuldade “leonina” na primeira fase de construção, com erros técnicos exploráveis pelo Bolonha. Por outro, esta equipa italiana deixa facilmente partir o jogo e, passada a primeira linha de pressão, deixa muito espaço entre linhas, fértil para transições.

Daí também o facto de o Bolonha ser, das 36 equipas da Champions, a terceira que menos joga no terço central do campo – os jogos “partem” muito e dá-se o famoso bola cá, bola lá.

Seria música para os ouvidos de Viktor Gyökeres, mas o sueco, lesionado, não deverá ir a jogo nesta “final” europeia. O Sporting deverá ter Harder no ataque, jogador de predicados diferente dos de Gyökeres e que obrigará a equipa a ideias diferentes.

O Bolonha é também a terceira equipa que mais bolas longas usa, algo explorado para saltar a zona de construção e pedir ao avançado que segure a bola enquanto os laterais e os médios sobem. Depois, se perdem a bola, ficam muito expostos – algo em que as estatísticas só atestam o que se vê a olho nu, por exemplo frente ao Benfica.

Na segunda metade do jogo frente aos “encarnados”, que acabou empatado, o Bolonha acabou por recuar linhas e dar mais largura à defesa, com uma linha de cinco, mas não é crível que o faça como ponto de partida em Alvalade.

Nota ainda para o jogo aéreo, vertente na qual o Bolonha está no pelotão da frente nesta Champions e o Sporting no de trás – dimensão que pode ajudar a definir um jogo.

Sem Carreras

Em Itália, o Benfica vai defrontar uma Juventus de altos e baixos. A equipa de Thiago Motta já teve desempenhos fulgurantes nesta temporada, mas também partidas confrangedoras e de total ausência de ideias ofensivas.

Na Champions, a equipa italiana tem apenas 7,8 golos esperados, o que significa que os nove marcados até são acima do que seria suposto em função da probabilidade de sucesso das finalizações que cria.

A equipa de Turim está, portanto, a marcar mais do que a produção ofensiva sugere, algo que mais não é do que a extensão de algumas dinâmicas pouco trabalhadas – a equipa tem batido muitas bolas na frente e dependido demasiado dos lances de um contra um dos jogadores mais dotados, até por não fazer questão de ter muita bola – média de 50% nos jogos europeus.

Sem bola, é a quarta equipa das 36 formações da Champions que menos bolas recupera no último terço do campo. O 4x2x3x1 italiano não deverá, portanto, tentar “abafar” a primeira fase de construção do Benfica, algo que até pode ser uma boa notícia para uma equipa que tem passado muitas dificuldades com Otamendi, António Silva, Bah e Florentino – e isso não tem sido cabalmente resolvido por Kokçu, quando o turco recua para receber.

Para compor o cenário, nem Carreras estará em jogo (castigado), pelo que é fácil prever muitos problemas para o Benfica caso a Juventus se preste a coisas que habitualmente não se presta. O lateral espanhol tem sido até o principal elemento na criação de futebol ofensivo, ora pelo corredor, ora por zonas interiores. E não é fácil imaginar o alemão Beste a desempenhar a tarefa de forma semelhante, apesar da grande qualidade no cruzamento e no remate.

Quando se defronta um “tubarão” também não é negligenciável o factor individual. A Juventus a 50% continua a ser uma equipa teoricamente mais forte do que qualquer formação portuguesa, quanto mais não seja porque atacar com Kolo Muani e Kenen Yildiz não é coisa banal.

Além disso, o Benfica não está, por estes dias, em condições de se garantir como um adversário à altura de quem quer que seja a nível europeu. Este pode ser até um jogo decisivo para Bruno Lage, já que uma desilusão europeia, depois da semana de equívocos e bizarria futebolística e comunicacional, não será fácil de gerir perante adeptos sedentos de algo mais.