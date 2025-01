História atrás de história: selecção de andebol está na meia-final do Mundial

Provavelmente, uma boa parte das redacções de jornais esperavam ter de escrever, nesta quarta-feira, qualquer coisa como “Portugal ficou à porta da meia-final do Mundial de andebol”. Uma vez mais, a selecção portuguesa de andebol trocou as voltas a quem quer que seja que a veja como inferior às adversárias.

Portugal bateu nesta quarta-feira a Alemanha, por 31-30, apurando-se para uma inédita meia-final do Mundial – já a presença nos “quartos” era histórica e, por estes dias, não há casa de apostas que saiba o que fazer com esta selecção.

Antes do jogo, nenhum dos locais de apostas mais renomados dava favoritismo à equipa orientada por Paulo Jorge Pereira – e seguramente será assim na meia-final contra a Dinamarca, agendada para sexta-feira, às 19h30.

Mais do que estar mais perto da final ou do título mundial, a presença na “semi” com os dinamarqueses é, para Portugal, a proximidade tremenda a uma inédita medalha num Campeonato do Mundo – mesmo que perca com os escandinavos, a selecção nacional poderá estar no jogo de terceiro e quarto lugares, com uma medalha de bronze em disputa frente a um adversário teoricamente mais próximo do nível português.

Mas o que é isso de “nível português”? Neste momento, é difícil definir. Portugal é a selecção que é, em tese, inferior a Alemanha, Espanha, Noruega e Suécia. Mas também é a selecção que contribuiu para que todas elas vissem os jogos deste Mundial pelo sofá mais cedo do que o mundo esperaria.

O “nível português” não é, portanto, um conceito fácil de definir por estes dias – e nada garante que a poderosa Dinamarca, campeã olímpica, não possa vir a confundir-se também com este conceito.

Guarda-redes em grande

Antes do jogo, Paulo Jorge Pereira usou uma analogia tauromáquica para a estratégia que Portugal deveria adoptar: não enfrentar o touro, mas toureá-lo. Mesmo quem condene a tauromaquia poderá reconhecer que a metáfora foi feliz – o seleccionador referia-se a lidar com o poder físico da selecção alemã (toureá-la), em vez de combater esse poder físico (enfrentá-la). E foi isso que aconteceu.

Portugal entrou em jogo a tentar várias intercepções de bola em passes entre o central e os laterais, defendendo por vezes mais longe dos seis metros – algo que poderia expô-la a inferioridade numérica em zona de remate em caso de intercepção falhada, mas que deu, por outro lado, recuperações úteis para retirar fluidez ao ataque adversário.

Quem assistiu à primeira parte deste jogo pôde ver uma aula de como ocupar uma baliza de andebol. O português Rêma e o alemão Wolff, especialmente este último, tiveram desempenhos tremendos, com defesas atrás de defesas – motivo pelo qual o jogo teve um golo em cinco minutos de andebol.

A equipa portuguesa estava a conseguir estancar um dos principais perigos, que era o contra-ataque alemão nos momentos das trocas defensivas – Portugal troca quase sempre dois (ou mesmo três) jogadores do ataque para a defesa. As trocas estavam a ser rápidas e certinhas e o ataque alemão pareceu sempre algo “empenado” – e Rêma resolvia quando assim não era.

A Alemanha passou mais de dez minutos com apenas um golo e Portugal criou um fosso permanente de três/quatro golos, sobretudo até à entrada de Knorr. A estrela alemã nem sempre atacava em “nome próprio”, mas chamava a si atenções que libertavam outros jogadores para boas situações de remate.

Wolff, bem acima dos 30% de eficácia na baliza, também ia ajudando a manter Portugal longe do golo – foram mais de seis minutos a zeros –, mas uma exclusão de dois minutos a um germânico permitiu a Portugal marcar três golos rápidos.

Esse acabou por ser um momento decisivo, já que era a fase em que a Alemanha estava a crescer e perto de empatar a partida – que foi para intervalo com 13-9, resultado que até parecia “simpático” para os alemães.

Frade expulso

Na segunda parte, Luís Frade, com uma entrada dura sobre Uscins, acabou expulso. Isso tirou a Portugal um dos jogadores em maior destaque – no ataque e na defesa –, mas os dois minutos de inferioridade não foram um problema: Portugal não só marcou um golo como parou dois ataques.

Portugal começou a exigir mais de Iturriza e foram mais exploradas as penetrações do lateral com combinação com o pivô, mas a Alemanha, frente a uma defesa sem Frade, também apostou mais no seu pivô – Golla é muito forte, mas estava a ser pouco explorado na primeira parte.

O 18-18 chegou a 15 minutos do final, depois de cinco minutos de parcas ideias no ataque português – foi complicado criar vantagens sem Frade – e Portugal ficou pela primeira vez em desvantagem pouco depois, pelo efeito de uma dupla exclusão: uma em campo, outra no banco, por protestos.

18-20, Wolff em grande e Portugal em descontrolo técnico e, sobretudo, emocional. Uma dupla exclusão alemã permitiu a Portugal reencontrar-se e partir com 22-22 para os últimos sete minutos.

Wolff (acima dos 40% de eficácia) continuava o jogo monstruoso e impediu que o jogo caísse para o lado português, que marcava em livres de sete metros. 26-26 no final dos 60 minutos e mais cinco de andebol para desempate.

Martim Costa, “adormecido” em grande parte do jogo, apareceu no prolongamento a carregar em sucessivos lances individuais, quase sempre a entre o lateral e o central da equipa alemã. Notava-se o desgaste em muitos jogadores, sobretudo Iturriza, que teve pouco descanso desde a expulsão de Frade. O pivô esteve largos minutos quase sem tocar na bola e apareceu no momento perfeito, com um golo fundamental no último minuto.

Depois, aconteceu Martim. Resolveu o jogo num lance individual, com um remate em apoio a dez segundos do fim.