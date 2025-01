Benfica vai a França na Champions. Sporting com Dortmund ou Atalanta

Benfica e Sporting estão apurados para o play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e já sabem que fortuna – ou falta dela – poderão enfrentar no sorteio agendado para sexta-feira.

Os “encarnados” vão ter pela frente uma viagem a França, para defrontar o Brest ou encontrar novamente o Mónaco. Já o Sporting sabe que poderá defrontar o Borussia Dortmund ou repetir um duelo com a Atalanta.

Estas possibilidades decorrem da classificação da primeira fase da Champions, que emparelha as equipas em pares em função dos pontos conquistados – nesse sentido, o Sporting, que ficou atrás do Benfica, terá uma missão teoricamente mais difícil do que a do rival, algo que cumpre a ideia da UEFA quando definiu este modelo competitivo.

Caso ultrapasse essa eliminatória, o Benfica poderá enfrentar Barcelona ou Liverpool, conforme o que ditar também este sorteio, enquanto o Sporting vai ter Lille ou Aston Villa.

O sorteio está marcado para esta sexta-feira, em Nyon, às 11h de Portugal continental. A primeira mão do play-off será jogada a 11 e 12 de Fevereiro e a segunda a 18 e 19.