Sporting continua na Champions sem a bondade de outros

Facto: nos quatro primeiros jogos neste novo formato da Liga dos Campeões, o Sporting fez dez pontos em 12 possíveis e estava lançado para chegar sem grandes problemas aos oitavos-de-final pela via directa. Mais um facto: nos três jogos seguintes, os “leões” conquistaram um número redondo de pontos, zero. Incrivelmente, continuavam a depender apenas de si próprios. Precisavam apenas de um ponto para conquistarem o direito de, pelo menos, disputarem mais dois jogos num play-off. Esse ponto apareceu nesta quarta-feira, conquistado com um empate (1-1) frente ao Bolonha, na jornada que encerrou a fase de Liga.

Ao longo dos últimos dias, Rui Borges foi preparando os sportinguistas para uma possível ausência de Viktor Gyökeres no jogo de todas as decisões na Champions. As notícias foram todas nesse sentido e a ficha de jogo confirmou-o: o avançado sueco nem no banco estava. O resto da época terá pesado e não valia a pena arriscar – e não era o único nestas condições, já que Morita, também com problemas físicos, não era opção. E, assim, para o jogo da continuidade na liga milionária frente a uma equipa que já estava eliminada, o Sporting foi a jogo com os remendos possíveis – Debast no meio-campo, Harder na frente.

As primeiras impressões deste confronto foram de que o Sporting não tinha músculo para enfrentar aquela que fora a equipa sensação da Série A na época passada. Os italianos não tinham medo do contacto, nem do choque e ganhavam quase todos os duelos – faziam-no bem longe da sua baliza e perto da de Franco Israel. Mais rápidos, mais fortes e a chegar mais alto. Isso percebeu-se logo aos 4’, num canto em que Sam Beukema, central neerlandês, saltou mais alto que todos os centrais do Sporting e acertou na trave.

O Sporting CP apura-se para o play-off ??



?? Os leões podem defrontar o Dortmund ou a Atalanta#DAZNChampions pic.twitter.com/MfXSnI3sVN — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 29, 2025

O Sporting tentava não se descaracterizar demasiado no seu estilo de jogo, mas a pressão dos italianos tornava isso quase impossível. A solução mais utilizada era usar as desmarcações de Conrad Harder e esperar que o jovem dinamarquês estivesse em noite feliz. Aos 13’ e aos 18’, o substituto de Gyökeres teve duas destas aproximações, primeiro lançado por Trincão, depois por Bragança, em ambas as situações tomou a decisão certa no tempo do remate, mas em nenhuma delas conseguiu fazer golo.

Na resposta, o Bolonha inaugurou o marcador, a aproveitar uma das fraquezas do Sporting reveladas neste jogo (e noutros), o jogo aéreo defensivo. Canto marcado a partir do lado direito do ataque do Bolonha, desvio ao primeiro poste e, na pequena área, Tomaso Pobega a desviar para o fundo da baliza.

O Sporting continuou a parecer uma equipa fisicamente mais fraca que o Bolonha e menos disposta ao choque. Ainda assim, teve um par de boas ocasiões para marcar antes do intervalo, por Harder e por Hjulmand, mas, diga-se, não salvaram a formação “leonina” de uma primeira parte pouco brilhante.

Positivo/Negativo Positivo Harder Primeiro golo na Liga dos Campeões para o jovem dinamarquês que teve a difícil missão de substituir Gyökeres. Ainda não está ao nível do sueco e ainda toma algumas más decisões, mas marcou o golo que valeu uma qualificaão.

Positivo João Simões Dias espectaculares para o jovem de 17 anos. Depois de se ter estreado a marcar, foi dele a assistência para o golo. A sua entrada foi decisiva para que os “leões” reentrassem na discussão do jogo, colaborando bem com Quenda na jogada que deu o empate.

Positivo Pobega Marcou o golo do Bolonha, esteve perto de marcar outro. Destacou-se com classe numa equipa de muito combate. Negativo Debast Tem pés, sabe o que fazer com a bola, mas o meio-campo não é o lugar dele. Saiu lesionado e o Sporting ganhou muito com o seu substituto.

A segunda parte começou por ser mais do mesmo, com o Sporting com enorme dificuldade para se impor, mas Rui Borges segurava as substituições – também não tinha assim tanto para lançar. Foi obrigado a mudar quando Debast se lesionou – entrou o jovem João Simões. E logo os “leões”, com alguém que está habituado a jogar no meio-campo (e motivado pelo golo que marcara poucos dias antes), pareceram outros.

Israel ainda brilhou com uma defesa aos 53’, a um remate de Pobega a concretizar o contra-ataque, e o tempo ia passando sem que os golos aparecessem na outra baliza. A margem de manobra do Sporting na classificação era nula – o que podia ajudar os “leões” não estava a acontecer. O campeão português dependia de si próprio, de um golo que valesse um ponto.

Aos 77’, foi João Simões a avançar pela esquerda, a aguentar todos os encostos antes de fazer o cruzamento. O esforçado Harder, meio com o pé esquerdo, meio com o direito, conseguiu meter a bola na baliza. Não foi espectacular, mas serviu o seu propósito. Um golo igual a um ponto e igual a uma classificação para o play-off onde irá defrontar ou Borussia Dortmund ou Atalanta. O sorteio será na sexta-feira.