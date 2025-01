Quinta na TV: bloom e guitarras entre cenas de casamentos

CINEMA

You’re Cordially Invited

Prime Video, streaming

Estreia. Reese Witherspoon, Will Ferrell, Geraldine Viswanathan e Meredith Hagner assumem os papéis principais desta comédia romântica escrita e realizada por Nicholas Stoller, em que tudo começa a descambar quando se percebe que há dois casamentos marcados para o mesmo dia e local.

Ouro

Hollywood, 17h40

Quando um geólogo demonstra o potencial do negócio do ouro a Kenny Wells (Matthew McConaughey), ele resolve deixar tudo para trás e partir para a Indonésia. Ali monta um negócio altamente rentável, mas dá por si enredado num esquema fraudulento de proporções internacionais. Realizado por Stephen Gaghan, segundo um argumento seu, de Patrick Massett e John Zinman, Ouro é um filme sobre ganância, corrupção e traição que se inspira no escândalo Bre-X, um caso real que envolveu um grupo de companhias canadianas nos anos 1990.

Hostis

AMC, 21h48

EUA, 1892. O capitão Joseph Blocker, que odeia tribos nativas, é incumbido de escoltar um chefe cheyenne moribundo e a sua família de volta às suas terras. Ao encontrarem Rosalie, uma jovem branca que sobreviveu ao massacre da família por um grupo de índios, decidem levá-la. Escrito e realizado por Scott Cooper, a partir de uma história de Donald E. Stewart, este western conta com actuações de Christian Bale (que faz 51 anos nesta quinta-feira), Rosamund Pike, Wes Studi, Ben Foster, Stephen Lang, Jesse Plemons, Rory Cochrane, Adam Beach, Q’orianka Kilcher e Timothée Chalamet.

SÉRIE

Mo

Netflix, streaming

Entra na segunda temporada a série que Mo Amer e Ramy Youssef criaram à volta de um palestiniano (interpretado pelo primeiro) a tentar obter o estatuto de refugiado e, quem sabe, a cidadania norte-americana, ao mesmo tempo que anseia por regressar à terra natal. Mexe com integração, pertença, fronteiras, deportações, choque cultural, labirintos burocráticos, conflito e preconceito. E serve tudo isto na forma de uma comédia.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A droga da ilha investiga um flagelo em ascensão na ilha da Madeira (e também nos Açores): o consumo de Alpha PHP, conhecida nas ruas como bloom. Trata-se de uma substância psicoactiva muito viciante – e bem mais barata do que a cocaína, por exemplo – que pode provocar alucinações e paranóia, potencia comportamentos violentos (para o próprio e outros) e tem severas consequências para o sistema nervoso. É um trabalho de Sandra Claudino, com imagem de Tiago Passos e edição de Liliana Claro.

DOCUMENTÁRIOS

Olympia

TVCine Edition, 14h05

Documentário de Harry Mavromichalis sobre a actriz americana Olympia Dukakis (1931-2021). A sua paixão era o teatro. E no palco fez carreira em finais dos anos 1950. Mas seriam os papéis em comédias românticas – como Feitiço da Lua, que lhe valeu o Óscar – a inscrevê-la na memória colectiva. Este filme não se limita à figura pública: observa também o percurso pessoal, graças ao “acesso sem precedentes a Olympia, à sua família e à história da sua vida”.

Galeria 111

RTP2, 23h01

A Galeria 111 cumpriu em 2024 seis décadas ao serviço da arte contemporânea. Está dado o mote para uma visita àquela que é a galeria mais antiga do país, fundada em Lisboa por obra de Manuel de Brito (1928-2005) e votada a divulgar, acolher e apoiar artistas, com os quais a família manteve relações de grande proximidade – daí o subtítulo do documentário, 60 anos de afectos. Estreia-se na RTP2 em duas partes, com continuação na sexta-feira.

MÚSICA

Guitarras para Amália

RTP1, 00h19

Cem guitarristas homenageiam a diva do fado. O espectáculo percorre 12 canções imortalizadas pela sua voz e culmina na reunião de todos os participantes para o tema Amália. Registado nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lisboa, em 2020, o concerto ainda contou com as notas musicais e biográficas de Joel Pina (1920-2021), que com a sua viola baixo acompanhou a fadista durante décadas.