Pintura de Domingos Sequeira arrematada por 95 mil euros em França

Uma pintura de Domingos Sequeira, representando uma cena bíblica, foi arrematada esta quarta-feira por 95 mil euros euros durante um leilão que decorreu em Lyon (França), disse ao PÚBLICO o galerista Phillipe Mendes, que assistiu ao leilão online. Descansando durante a fuga para o Egipto, realizada em 1824 e cujo paradeiro era até agora desconhecido, foi vendido pela leiloeira ArtEnchères. O lote n.º 11 tinha uma base de licitação entre 3000 e 5000 euros, tendo a venda ultrapassado em muito as expectativas.

O galerista luso-português desconhecia ainda quem terá comprado o quadro, mas acrescentou que sobre o preço de venda é ainda necessário acrescentar a taxa da leiloeira na ordem dos 20%. "É o valor que merece o Sequeira que entrou no mapa internacional com a venda no ano passado em Maastricht", acrescentou o galerista.

Contactada pelo PÚBLICO, a Museu e Monumentos de Portugal, a empresa pública que tutela os museus nacionais, não esclareceu até ao momento se o Estado português tinha conseguido comprar o quadro.

O quadro, que se encontra assinado e datado, é uma obra tardia na vida de Domingos Sequeira (1768-1837) e foi redescoberto recentemente em França. Faz parte do período francês deste grande pintor português do século XIX, que deixa Portugal em direcção ao exílio na capital francesa em 1823, instalando-se em Paris até 1826.

No ano passado, a Descida da Cruz, uma das obras mais importantes da última fase da sua carreira, foi adquirida pela Fundação Lello por 1,1 milhões de euros, igualmente no mercado internacional, desta vez na feira de arte e antiguidades de Maastricht. Essa obra, porém, faz parte da chamada “série Palmela”, um conjunto entendido como o testamento artístico do pintor e considerado a sua obra maior.

Já o Museu Nacional de Arte Antiga adquiriu em 2022 uma pintura do início da carreira de Sequeira, intitulada a Moeda de César, iniciada em 1789, por um valor próximo dos 30 mil euros, depois de ter ficado sem comprador num leilão da Cabral Moncada onde foi à praça por 45 mil euros.

“Esta pintura, até agora nunca vista no mercado, é um exemplo notável da ternura de um sentimento religioso apaixonado, misturado com uma emotividade romântica”, escrevia, antes da venda de hoje, a leiloeira francesa sobre esta Fuga para o Egipto pintada em França no seu site.

Na breve biografia que traça do pintor, a leiloeira francesa recorda que Sequeira foi nomeado pintor da corte em Lisboa em 1802, sendo também conhecido pelos retratos que fez da família de D. João VI. Foram as convulsões políticas em Portugal durante o primeiro quartel do século XIX, nomeadamente a chamada “Vila-Francada”, o golpe liderada pelo Infante D. Miguel, que o levaram ao exílio em França.

Durante a sua estadia em Paris, que terá durado pouco mais de dois anos, sabe-se que Sequeira esteve presente no Salão de 1824, onde apresentou duas pinturas: a Fuga para o Egipto, um episódio do Novo Testamento, e A Morte de Camões, um dos temas predilectos do século XIX português.

O Salão de Paris de 1824 é considerado um dos momentos-chave no percurso do pintor português, que da capital francesa regressaria a Roma, onde tinha feito a sua formação, e onde acabaria por morrer em 1837 sem regressar a Portugal. Sujet tiré de la vie du Camoëns ou La mort de Camoens valeu a Domingos Sequeira uma medalha de ouro no salão parisiense e o reconhecimento como pintor romântico. Já Descansando durante a fuga para o Egipto foi incluído no salão, que decorreu no Louvre, já após a inauguração no final de Agosto, razão pela qual apenas A Morte de Camões é mencionada no catálogo da exposição.

“O nosso quadro é uma redescoberta importante, pois, como atesta a data, é a segunda tela conhecida da sua estadia em Paris”, escreveu também a leiloeira, que não dá informação sobre a proveniência recente da obra.

Sobre o estado da pintura com 100 centímetros de altura por 81 de largura, e que terá de ser submetida a um restauro profundo, a leiloeira informa que a tela apresenta “uma rede de fissuras finas que atravessam toda a sua superfície”. Em algumas partes, acrescenta, estas fissuras provocaram a contracção da camada de tinta, em particular no canto superior esquerdo, que levou ao aparecimento de um acentuado craquelê. A pintura foi submetida, entretanto, a um restauro pouco cuidado.