Ministra da Cultura visitou Filandorra à procura de soluções após exclusão nos apoios

A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, disse que se reuniu esta quarta-feira, em Vila Real, com a Filandorra para estudar soluções futuras para apoiar estruturas como esta companhia de teatro do Norte do país, e não para evitar a contestação.

"Eu devo dizer que estou aqui não para evitar a contestação, mas para estudar soluções futuras por forma a que o Ministério da Cultura consiga chegar a todos os territórios, agir no país e construir a partir do diálogo", afirmou a governante.

Dalila Rodrigues deslocou-se a Vila Real de propósito para ouvir o director e actores da Filandorra — Teatro do Nordeste, que se manifestaram por a companhia correr o risco de ficar de fora dos apoios financeiros da Direcção-Geral das Artes (DGArtes). À luz dos resultados provisórios do concurso bienal do Programa de Apoio Sustentado às Artes 2025-2026 para a área do teatro, a Filandorra é uma das 25 estruturas não abrangidas pelo financiamento disponível, decisão que a companhia já contestou.

A ministra explicou que o propósito deste encontro foi "encontrar novas soluções, novos procedimentos, novas fórmulas" para apoiar grupos como a Filandorra, com 39 anos de actividade, parcerias com 25 municípios, mais juntas e universidades, e que "faz um trabalho de permanência numa área geográfica de enorme abrangência". E lamentou: "[A Filandorra] está sujeita, porque é assim que está definido pelo legado que me coube herdar, a procedimentos concursais dos quais pode não sair vencedora".

A 16 de Janeiro, actores e director da Filandorra vestiram-se de negro, encostaram-se a um muro e protestaram, em Vila Real, contra a exclusão da companhia, uma decisão que dizem assentar em erros e irregularidades.

"Não quero, em circunstância alguma, interferir num procedimento concursal que está a decorrer, mas eu estou aqui para que nós, em conjunto, através da auscultação e do diálogo, consigamos encontrar novos procedimentos por forma a que as estruturas que estão a ser apoiadas pelo Ministério da Cultura tenham erradicadas as dúvidas, as inseguranças e, sobretudo, esta iminência do não apoio", salientou Dalila Rodrigues.

Considerou ainda que "a iminência do não apoio de uma estrutura profissional é tudo o que o Ministério da Cultura deve temer", e que as soluções a encontrar não podem "partir de fórmulas matemáticas ou de uma torre de marfim, mas em diálogo com as estruturas". E uma das soluções pode passar, adiantou, por "processos de avaliação que não passem pelo concurso".

O director da Filandorra, David Carvalho, mostrou-se satisfeito com a visita da ministra à sede da companhia, a Teatro Caixa, um espaço onde desenvolve também a sua actividade.

"Nós estamos com a expectância de que esta ministra da Cultura resolva o problema o mais rapidamente possível porque nós não vamos arredar pé. Decorre a audiência de interessados [do concurso], está secreta, mas a verdade é que há irregularidades que podem pôr o concurso em causa e há problemas muito grandes de falsidades na avaliação", frisou, adiantando ter documentos, mas não poder mostrá-los.

David Carvalho disse ainda que os resultados do concurso deveriam ter sido anunciados em Outubro ou Novembro, sendo que no final de Janeiro ainda estão "zero resultados [homologados]" na área do teatro. "Alguma coisa está estranha", considerou.

"Não vamos obviamente fazer considerações judiciosas sobre o que está aqui em causa, vamos dar um passo em frente, [ver] qual é o procedimento a partir do qual as estruturas profissionais que têm uma experiencia de longa duração — estamos a falar de 39 anos, numa vasta área geográfica — podem ter garantia de que o seu trabalho vai ser continuado", rematou Dalila Rodrigues.