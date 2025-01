Anouk Ricard vence o Grande Prémio do Festival Internacional de BD de Angoulême

A autora francesa Anouk Ricard (Istres, 1970) é a vencedora do Grande Prémio do 52.º Festival Internacional de Banda Desenhada de Angoulême. O anúncio foi feito esta quarta-feira nesta cidade do sudoeste de França que acolhe o mais prestigiado festival do mundo dedicado à Nona Arte, a das populares “histórias aos quadradinhos”.

