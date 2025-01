A Semente do Figo Sagrado: o melhor filme do iraniano Mohammad Rasoulof

Juntamente com Jafar Panahi, Mohammad Rasoulof é o exemplo mais proeminente do modo como as autoridades têm apertado o cerco ao cinema na República Islâmica do Irão, com penas de prisão e interdições de rodagem e de estreia como tentativas de silenciar literalmente o protesto. E, contudo, os filmes continuam a existir e a viajar, escapando à vigilância supostamente implacável do regime — Rasoulof exilou-se após a selecção de A Semente do Figo Sagrado para Cannes 2024, onde venceria o Prémio Especial do Júri, a caminho de uma nomeação para o Óscar de Filme Internacional divulgada na semana passada.

