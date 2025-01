Noites Claras: danças de família

Só mesmo no fim do filme do argumentista, actor e realizador Paulo Filipe Monteiro se chega às nuvens.

Noites Claras: o título do filme do argumentista, actor e realizador Paulo Filipe Monteiro começa por se oferecer disponível a uma aproximação a outros dois títulos, As Noites Brancas e Noites Bravas. É uma questão de sugestão, de fantasma, de sensualidade que se adivinha, de uma vizinhança de sentidos, se quisermos, mais ou menos oferecida. Mas depois isso tem de se ater à realidade: é que nada há em comum entre, respectivamente, o onirismo sublinhado do filme de 1951 de Luchino Visconti/Fiódor Dostoiévski e o resgate da matéria bruta, real e autobiográfica por um discípulo de Maurice Pialat, o malogrado Cyril Collard, com aquele que fica como o seu único filme, de 1992.