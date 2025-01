Quando os filmes são protagonizados por mulheres, o sexismo nota-se nas críticas

As críticas aos filmes tendem a ser diferentes se esses mesmos filmes forem protagonizados por mulheres ou por homens. Uma análise a mais de 17 mil críticas de 2544 filmes desde o início do século XX conclui que nas obras lideradas por mulheres (seja enquanto actriz principal, realizadora ou guionista), as críticas são mais sexistas, reforçando estereótipos sobre as mulheres ou até com alguma hostilidade. Um exemplo: “Um homem bonito para atrair as mulheres [ao cinema] e de resto um elenco de lunáticos magníficos que conseguem agarrar praticamente qualquer guião que lhes seja dado”, escreveu um crítico sobre o filme Rob Roy (1991), protagonizado por Liam Neeson.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt