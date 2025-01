Modelo de inteligência artificial treinado por empresa chinesa evita o nome do Presidente Xi Jinping e contorna perguntas sobre o regime. Mas exalta a liderança do Partido Comunista da China.

Numa tarde de conversa com a ferramenta de inteligência artificial da DeepSeek, são muitas as muralhas que impõem limites à discussão e deixam sem resposta as perguntas feitas pelo utilizador, principalmente quando o assunto é o regime chinês. Na verdade, as poucas respostas arrancadas ao assistente virtual sobre Pequim trazem consigo um tom de propaganda política.