Ex-vice-presidente de Gaia garante que relógios foram prenda e não suborno

O antigo vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia Patrocínio Azevedo garantiu esta terça-feira que os três relógios que recebeu do advogado João Lopes foram prendas de Natal e não um suborno.

"Eu já assumi que recebi três relógios em 2019, 2020 e 2021. Mas não recebi nenhum em 2022, como diz a acusação", frisou o arguido na quarta audiência de julgamento no Tribunal de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Relacionada com a alegada viciação e violação de normas e instrução de processos de licenciamento urbanísticos em Gaia, a chamada Operação Babel tem 16 arguidos, incluindo os empresários do ramo imobiliário Paulo Malafaia e Elad Dror, fundador do grupo Fortera. Respondem por dezenas de crimes económicos, como corrupção e tráfico de influência.

O Ministério Público sustenta que Elad Dror e Paulo Malafaia combinaram entre si desenvolverem projectos imobiliários na cidade de Vila Nova de Gaia, designadamente os denominados Skyline/Centro Cultural e de Congressos, Riverside e Hotel Azul, contando com a cumplicidade do antigo vice de Gaia, que receberia em troca dinheiro e pagamentos em espécie, como relógios.

Segundo a acusação, o advogado era quem fazia a ponte entre Paulo Malafaia e Elad Dror com Patrocínio Azevedo. Questionado esta terça-feira pelo advogado de defesa de Elad Drod, o ex-autarca confirmou ter recebido três e não quatro relógios de João Lopes como prenda de Natal.

"Não consigo identificar hoje os relógios que recebi. Recebi como prenda de Natal, foi sempre na véspera de Natal que recebi os relógios, mas nunca valorizei o seu valor", afirmou. Patrocínio Azevedo salientou que em Dezembro de 2019 recebeu o primeiro relógio e em Janeiro de 2020 embargou uma obra, ressalvando que os relógios nunca manietaram o seu pensamento.

E acrescentou: "Pode parecer estranho, mas não os valorizei. Dava mais valor a uma garrafa de vinho ou a alguém que me convidasse para comer um arroz de cabidela".

Questionado pela presidente do colectivo de juízes sobre o porquê de João Lopes lhe oferecer relógios, o ex-vice-presidente da autarquia explicou que o advogado tinha algum envolvimento com o município e que era normal receber prendas pelo Natal de paróquias ou dos bombeiros, por exemplo. Contudo, contou, acabou por devolver os relógios em meados de 2022 a João Lopes porque alguém lhe disse que eram capazes de ter algum valor.

"Não valorizava os relógios, andava com eles pontualmente, aliás não consigo identificar nem a marca, nem o valor", frisou.

Já questionado pelo seu advogado sobre se alguma vez João Lopes lhe entregou dinheiro, Patrocínio Azevedo garantiu que nunca recebeu um tostão, nem pediu a qualquer arguido envolvido neste processo nenhuma quantia monetária.