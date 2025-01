Agressão de aluno com autismo na Moita volta a expor falta de pessoal nas escolas

Um aluno com autismo foi agredido por um colega na Escola Fragata do Tejo, na Moita. Associações de directores alertam, mais uma vez, para a falta de pessoal não docente nos intervalos.

As imagens foram amplamente partilhadas nas redes sociais e em espaços informativos: na última sexta-feira, 24 de Janeiro, a Escola Fragata do Tejo, na Moita, foi palco de agressões entre estudantes. Durante a hora de almoço, um aluno mais velho agrediu um colega mais novo, este último diagnosticado com perturbação do espectro do autismo. O episódio, captado em vídeo por outros estudantes, que não intervieram, volta a expor as fragilidades do sistema escolar, alertam as associações de dirigentes escolares, pondo a tónica, mais uma vez, no "desfasamento e desactualização" do rácio estabelecido entre alunos e pessoal não docente.

Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas (Andaep), sublinha que “as escolas em Portugal são seguras”, mas reconhece que “é possível e necessário aumentar os níveis de segurança”. Para que isto aconteça, defende um reforço urgente do número de assistentes operacionais, além da revisão da portaria que, há três anos, define os rácios de funcionários nas escolas. “Temos mais alunos com necessidades específicas e mais alunos filhos de imigrantes com necessidades de integração, mas os recursos não acompanharam esta realidade”, criticou.

Nas imagens divulgadas nos últimos dias é possível ver o jovem no chão, a ser agredido repetidamente, durante um minuto e meio, por um colega mais velho. Foram pelo menos dez as crianças a assistir ao episódio, algumas das quais filmaram com os telemóveis, sem que houvesse a presença de funcionários no local. Segundo a SIC, o conflito terá sido desencadeado por uma provocação verbal da vítima, seguida de uma resposta violenta do agressor, que foi suspenso temporariamente da escola e enfrenta um processo disciplinar.

Para além do problema estrutural de segurança, o presidente da Andaep alertou para um outro aspecto. “Os alunos que filmaram têm culpa, mas não os posso culpar totalmente. O que acontece lá fora, na sociedade, é replicado nas escolas: em acidentes de carro ou confrontos entre claques de futebol, as pessoas filmam em vez de ajudar, e são adultos que fazem isso”, disse, referindo-se à inacção dos colegas da vítima.

“As imagens são chocantes", confessou Manuel Pereira, presidente da direcção da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE). Explica, no entanto, que, "infelizmente, não são casos isolados”. A solução, para Manuel Pereira, passa também por reforçar a presença de assistentes operacionais e permitir “intervenções mais consistentes” das direcções escolares. “Quando um aluno é suspenso, ele volta à escola e, muitas vezes, reincide. Precisamos de instrumentos mais eficazes para lidar com estas situações.”

O presidente da ANDE defendeu, ainda, a introdução de elementos da PSP ou, "assim como acontece nos privados", contratos com empresas de segurança em escolas com “problemas mais frequentes”. Reconheceu que estas escolas são, "felizmente, uma minoria", mas considera que "não devemos ter medo de tratar de forma diferente aquilo que é diferente”.

Assim como Filinto Lima, Manuel Pereira sublinhou a necessidade de educar os jovens para a solidariedade e a intervenção em situações de violência. “Choca-me ver colegas a filmar e não a intervir para dissuadir o agressor. Temos de educar os nossos alunos para a empatia e para a responsabilidade social”, afirmou.

O director da Escola Fragata do Tejo admitiu à RTP que a falta de funcionários foi terreno fértil para esta situação. A escassez de recursos nas escolas públicas tem sido amplamente denunciada por várias entidades, em particular a falta de recursos para crianças com necessidades educativas especiais. O Movimento Cidadão Diferente (MCD), em comunicado enviado à Lusa, criticou a “negligência generalizada na implementação da educação inclusiva em Portugal”.

Citando um relatório recente da Fenprof, o movimento destacou que 23% das turmas violam a legislação ao excederem o número máximo de alunos ou ao integrarem mais estudantes com necessidades educativas especiais do que o permitido, sem que sejam disponibilizados os apoios necessários. Filinto Lima apelidou a educação específica como "o parente pobre do ensino em Portugal".

Além disso, “80% das escolas relatam uma carência gritante de recursos humanos e materiais, nomeadamente professores de educação especial, técnicos especializados e assistentes operacionais formados”. O MCD exige uma intervenção urgente por parte do Governo e ameaçou levar o caso ao provedor de Justiça e ao Comité dos Direitos da Criança da ONU caso estas situações não sejam resolvidas.

O PÚBLICO contactou a PSP para procurar obter dados sobre o número de ocorrências do programa Escola Segura que envolvem alunos com necessidades educativas específicas. No entanto, a PSP revelou que não faz essa distinção nos relatórios.