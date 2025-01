Pessoas não são ilegais. Ilegal é recolher, minerar e vender dados pessoais

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

Desde que o mundo é mundo, seres humanos migram de um território para outro. O fenômeno da migração sempre existiu. Pessoas se movem por diferentes razões. Há quem deixe seu país de origem para estudar, trabalhar ou imergir na cultura de seus ancestrais. Há quem cruze mares e oceanos para viver uma história de amor. E, em um mundo marcado pelas colonizações, muitos deixam seu país para sobreviver, seja em decorrência de disputas políticas internas, genocídios, guerras ou catástrofes naturais.

Cada imigrante carrega consigo uma história, uma vida, muitos sonhos e diferentes motivações. E nenhum sonho ou motivação é ilegítimo ou ilegal. Certa vez, conversando com uma amiga norueguesa, fiquei curiosa para saber por que ela decidiu viver no Brasil, sendo ela uma cidadã da Noruega, um país com um dos melhores índices de desenvolvimento humano (IDH) do planeta. Ela, que até então só tinha visitado o Brasil de férias, poeticamente me respondeu: “Eu vim viver aqui porque amo o sol, a praia, o tempero da comida e o calor humano dos brasileiros”. No Brasil, ela já vive há 14 anos.

Então, eu pergunto: o sonho de uma norueguesa que imigra para um país do Sul Global porque quer que seus filhos cresçam com sol e praia é mais legítimo do que o de uma brasileira que vai para os Estados Unidos ou vem para a Europa para estudar, trabalhar e também proporcionar condições melhores para seus filhos? Eu acho que não. E ninguém pode julgar as razões que fazem uma pessoa deixar a sua própria terra.

Não precisamos recorrer a milhares de anos da história da humanidade para entender o que acontece atualmente. Concentremo-nos em janeiro do ano de 2025. Desde a posse de Donald Trump, presidente de extrema-direita eleito nos Estados Unidos, temos assistido a imagens da polícia de imigração descumprindo todo e qualquer tipo de direitos humanos, numa caça incessante ao que os jornais insistem em chamar de “imigrantes ilegais”.

Para começo de conversa, nenhum ser humano é ilegal. Pessoas que imigram e não possuem os documentos necessários para viver em um determinado país são “pessoas indocumentadas” ou “irregulares”, dependendo do tipo de lei que cada país determina e da sua capacidade administrativa de fazer cumprir as suas próprias leis. Não é, Portugal? Milhares de pessoas que seguiram a lei no país aguardam o cumprimento dela. Portanto, chamar pessoas de ilegais é desumanizá-las; é tirar-lhes a dignidade.

Por outro lado, e aí está a diferença entre os períodos históricos das grandes migrações, na Era Digital, as tecnologias reforçaram a vigilância, o controle e a violação de direitos fundamentais. A evolução tecnológica nas últimas décadas trouxe inúmeros benefícios, mas também levantou preocupações sobre vigilância e controle. Governos e corporações têm utilizado tecnologias digitais para monitorar, prever e influenciar o comportamento das pessoas, muitas vezes justificando essas práticas em nome da segurança nacional.

Os Estados Unidos lideram esse movimento, estabelecendo práticas de vigilância digital que têm repercussões globais, como revelou, em 2013, o ex-analista de sistemas da CIA Edward Snowden, que mostrou como dados das big techs, incluindo Google, Apple e Facebook, eram acessados para monitoramento de cidadãos e estrangeiros. As práticas do Governo dos Estados Unidos não são recentes, muito menos associadas a Donald Trump. A ilegalidade da vigilância foi exposta durante o Governo de Barack Obama.

Além disso, o uso de tecnologias emergentes, como reconhecimento facial, drones e inteligência artificial, ampliou o alcance da vigilância. As forças de segurança e agências governamentais podem rastrear movimentos, identificar pessoas em multidões e até prever comportamentos por meio de análise preditiva. Embora essas tecnologias sejam frequentemente apresentadas com o discurso de combate ao terrorismo e ao crime, elas também levantam sérias questões sobre privacidade, discriminação e abuso de poder.

Muitos de nós, brasileiros, capazes de sentir empatia, ficamos estarrecidos pelas imagens e depoimentos de cidadãos brasileiros que foram deportados na última semana, em condições sub-humanas e degradantes. Não se enganem: essas imagens serão cada vez mais frequentes, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, fundamentadas em discursos anti-imigração, como os que já acontecem em Portugal, por parte de uma meia dúzia de “fascistinhas” (que não merecem sequer ser mencionados aqui). A forma como os brasileiros chegaram ao Brasil, em um avião de carga, sem ventilação, acorrentados e algemados, é um recado de Trump para Lula da Silva. Não é só sobre imigração desregulada; é sobre política internacional, BRICS e o que mais você quiser imaginar.

Por fim, a deportação é, para muitas pessoas, uma experiência devastadora e traumática. Significa ser violentamente arrancadas de um lugar onde investiram recursos financeiros e emocionais e fizeram sacrifícios. Além disso, a constante ameaça de deportação afeta a saúde mental, tornando atividades cotidianas em um risco, como ir ao supermercado ou usar o transporte público, até mesmo para imigrantes documentados, como no caso de muitos estudantes, ativistas, pesquisadores e jornalistas. Leve-se em conta que não se trata apenas de ter ou não um cartão de plástico na carteira. Não é, e nunca será, sobre segurança nacional.