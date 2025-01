Vila Galé fatura € 110 milhões no Brasil, 11% menos ante 2023 devido à queda do real

Apesar do crescimento de 6% nas receitas em reais, de R$ 682 milhões, desvalorização da moeda brasileira fez com que faturamento de 2024 no Brasil fosse € 12 milhões inferior ao do ano anterior.

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

Rede hoteleira portuguesa com maior presença no Brasil, a Vila Galé registrou faturamento no país de R$ 682 milhões (€ 110 milhões) em 2024. Apesar do crescimento de 6% em reais ante 2023, quando convertidas para a moeda europeia, as receitas encolheram 11% (€ 12 milhões), devido à desvalorização de 17% da divisa brasileira no ano passado. O resultado disso foi que a participação das operações do grupo no Brasil no total dos ganhos caiu de 42% para 37% na mesma base de comparação.

Segundo Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador da Vila Galé, as receitas globais em 2024 foram de € 290 milhões (R$ 1,8 bilhão). Desse total, € 170 milhões foram gerados em Portugal, € 110 milhões no Brasil e € 10 milhões nas unidades hoteleiras da Espanha e de Cuba. O lucro da rede ficou em € 106 milhões.

Na apresentação dos resultados de 2024, o presidente do Grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, indicou quando serão abertos os novos hotéis da rede no Brasil neste ano. “O de Ouro Preto está previsto para até o final de maio. O de Belém será em torno de 15 de outubro, para a COP-30, Conferência do Clima que reunirá 160 chefes de Estado de todo o mundo”, diz. Ele ressalta que, neste caso, não haverá um período experimental. “Não dará tempo. A COP-30 será em novembro. O hotel ficará pronto em um ano”, explica.

O grupo também está com projetos de construção de hotéis em São Luís, no Maranhão, e em Coruripe, Alagoas, um deles voltado para famílias com crianças. E há outros investimentos em vista. “Vamos agora a Santa Catarina e estamos discutindo a abertura de mais um hotel na Bahia, que está cheia de inveja porque o Ceará tem três hotéis e lá, só dois”, brinca Jorge Rebelo de Almeida.

Promoção do turismo

Na avaliação do presidente do grupo, o Brasil precisa investir mais na promoção do turismo. “O país não tem feito a lição de casa. São 6 milhões de turistas por ano. Portugal, que é um país pequeno, atrai 27 milhões de visitantes. A Espanha, que é do tamanho da Bahia, recebe 90 milhões de pessoas por ano”, compara.

Ele explica as vantagens do turismo. “O Brasil tem que crescer no turismo, porque traz muito desenvolvimento. Portugal não tinha muita coisa e apostou no turismo”, relata. As estimativas são de que o turismo represente quase 20% do Produto Interno Bruto (PIB) português.

Jorge Rebelo de Almeida diz que está fazendo sua parte. “Vou agora para o Canadá e, com os embaixadores do Brasil, de Portugal e de Cuba, faremos uma atividade de promoção do turismo. Os turistas canadenses praticamente não sabem o que é o Brasil”, observa.

Brasileiros em Cuba

Gonçalo Rebelo de Almeida destaca que a unidade hoteleira do grupo em Cuba é gerida por brasileiros. “Os portugueses são muito inventivos, mas os brasileiros são mais. Como há problemas no fornecimento de bens em Cuba, os brasileiros conseguem, com criatividade, resolver os problemas”, afirma.

E exemplifica: “A gastronomia brasileira, assim como a portuguesa, baseia-se em produtos de qualidade, mas não tão refinados. Não inclui, por exemplo, caviar ou vieiras. Com os produtos existentes e ervas, o pessoal consegue oferecer um cardápio de qualidade, melhor que o da concorrência”.

Imigrantes

Nos hotéis em Portugal, destaca o executivo, dos trabalhadores permanentes — há uma necessidade de mais pessoal no período de alta temporada —, 85% são portugueses. “Dos outros, 80% são brasileiros”, revela.

Para conseguir manter a mão de obra, o grupo tem aumentado a remuneração. “A massa salarial tem crescido 10% ao ano. Não só porque contratamos mais trabalhadores, mas porque aumentamos o valor que cada um recebe”, conta. O menor salário pago a um trabalhador da rede Vila Galé é € 1.025 (R$ 6.280), além de alimentação e outras vantagens adicionais.

“Não é por bondade, mas é porque queremos ser competitivos no mercado de trabalho”, diz o administrador. O grupo Vila Galé conta com 39 unidades, sendo 27 em Portugal, 10 no Brasil, uma na Espanha e uma em Cuba.