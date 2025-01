Pessoas acima de 55 anos têm ajuda de plataforma para retomar atividade profissional

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Pessoas com 55 anos ou mais que estejam fora do mercado de trabalho têm a oportunidade de voltar às atividades em uma empresa ou mesmo de atuar por conta própria, como complemento de renda. Um dos caminhos passa pela Plataforma 55+, que oferece formação e suporte para profissionais de acordo com a demanda e conecta pessoas experientes com agentes que valorizam os anos de conhecimento acumulado. Com o apoio de organizações sociais, câmaras municipais, instituições bancárias e o Fundo Social Europeu (da União Europeia), a iniciativa atende todas as nacionalidades que preencham os requisitos indispensáveis à inscrição.

Não foi por acaso que a plataforma nasceu em Portugal: o país tem a segunda população mais envelhecida da Europa, atrás apenas da Itália. Além disso, vem recebendo aposentados e pensionistas de outros lugares do mundo — em especial, do Brasil. Muitos ainda se sentem motivados a trabalhar, mesmo que por um período do dia, pois têm habilidades que podem ser úteis nas comunidades em que vivem, como jardinagem, reparos em residência, informática. É, inclusive, uma forma de acelerar a integração ao novo país.

O lema da plataforma, criada em 2018 por Elena Durán, é motivador: "Se você tem mais de 55 anos e quer fazer algo de que gosta, se tem alguma disponibilidade e desejo de compartilhar o que sabe fazer, junte-se a nós. Além de uma vida mais ativa, pode ter um rendimento extra”. A ideia é melhorar a qualidade de vida das pessoas, combatendo a inatividade, criando relações ao mesmo tempo em que fica claro o valor da experiência e a contribuição potencial que podem dar à sociedade. Atualmente, há mais de 4,2 mil inscritos na 55+.

Discriminação

Para o economista Bernardo Motta, gerente técnico do Fórum de Integração Brasil Europa (FIBE), a plataforma é um esforço louvável para a inserção de um segmento da população que, muitas vezes, é preterido no mercado de trabalho por causa da idade, apesar de toda a experiência de vida. "A percepção, muitas vezes, é a de que as pessoas com mais de 55 anos acabam sendo retiradas do mercado como se não tivessem mais condições de produzir. Em momentos de crise, como na pandemia, são elas as primeiras a serem demitidas”, afirma.

Motta ressalta que, fora do mercado de trabalho, o retorno às atividades se torna mais difícil, devido ao etarismo, o preconceito com pessoas mais velhas. “Isso tudo acaba por levar muitos profissionais capacitados a recorrerem à aposentadoria forçada, pois não veem oportunidades no mercado. Essa é a realidade enfrentada por muitas pessoas”, assinala. Na visão dele, experiência e competências acumuladas ao longo da vida têm um grande valor social e podem ser úteis para as empresas. “A minha percepção é de que qualquer iniciativa no sentido de reabrir o mercado de trabalho para pessoas mais experientes é muito louvável”, ressalta.

Além de reavivar a autoestima desse contingente populacional, há o impacto econômico. "Com renda garantida, todos voltam a consumir e, em alguns casos, a contribuir com a Segurança Social, reforçando o sistema previdenciário", frisa o economista. “Plataformas como a 55+ é um exemplo daquilo que chamamos de inovação social, movimento que, nos últimos 10 anos, vem se desenvolvendo em Portugal, com a participação dos fundos europeus”, destaca.

Mercado secregado

Na avaliação da mentora empresarial Nilzete Pacheco, é fundamental valorizar as pessoas mais velhas e mais experientes. "Estamos falando de profissionais que, mesmo prestando pequenos serviços, conseguem fazer a diferença. Os jovens têm muito a aprender com essas pessoas, com suas histórias de vida e a experiência que acumularam. Essa conjunção de forças tem forte impacto econômico", diz. "Isso vale para todos, inclusive para os imigrantes", complementa ela, que tem forte atuação junto a esse grupo.

Consultor na área de trabalho, Jorge Fonseca, da George Advisors, enfatiza que não há porque o mercado abrir mão do conhecimento. “Estamos falando de profissionais com potencial, independentemente da idade, que podem interagir de diversas formas", afirma. Ele reconhece, porém, que há uma segregação no mercado, que prefere pessoas de até os 40 anos para cargos gerenciais. “As oportunidades são menores para pessoas com mais de 55 anos", admite.

Saiba como se inscrever > Vá à plataforma 55+, inscreva-se e crie seu perfil; > Com a inscrição aprovada, você passa a ser um talento 55+; > Ressalte suas habilidades, seja para empresas, seja para prestação de pequenos serviços; > As empresas que se interessarem pelo seu currículo entrarão em contado por meio da plataforma; > Se você for um prestador de serviços, os agendamentos e as validações também virão por meio da plataforma; > Realizados os serviços, o pagamento será imediato; > Como integrante da plataforma, você poderá partilhar conhecimentos e dar sugestões; > Os clientes têm a oportunidade de avaliar os serviços prestados, até como forma de melhorar o que não está bom.