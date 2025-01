Blocos abrem crowdfunding para pagar taxas do carnaval de rua em Lisboa

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

Enquanto cidades como Sesimbra, Cascais e Braga, entre outras, apoiam o carnaval à brasileira, em Lisboa, a postura da Câmara Municipal tem sido completamente diferente. Além de não oferecer nenhum estímulo ao desfile dos blocos pela cidade, a administração da capital portuguesa tem exigido o pagamento de licenciamento, taxas de policiamento e aluguel de banheiros químicos em valores cada vez mais altos. Somente com a Polícia de Segurança Pública (PSP), a fatura fica em € 26 mil (R$ 161,2 mil).

Para ajudar a pagar a conta, a União de Blocos de Lisboa resolveu abrir uma página de crowdfunding no GoFundMe com o objetivo de arrecadar € 13 mil (R$ 80,6 mil), metade do valor cobrado para o policiamento. “Estamos falando da metade do que cobraram no ano passado. Ficou de fora o pagamento pelo corte do trânsito”, afirma a figurinista Karlla Tavares, do bloco Viemos do Egyto e vice-presidente da União de Blocos.

Segundo Karlla, o problema começou quando Lisboa deixou de considerar o carnaval de rua como manifestação cultural e passou a tratá-lo como evento. “Até 2020, éramos reconhecidos como manifestação cultural. Agora, nos tratam da mesma forma como tratam o Rock in Rio, que tem patrocínios e cobra bilhetes”, diz.

São várias as queixas de Karlla em relação à forma como os blocos são tratados na capital portuguesa. “A Câmara de Lisboa só tem criado empecilhos. Primeiro, quiseram que o carnaval fosse só um dia e há outros eventos dos quais não cobram nenhuma taxa”, afirma.

Lula e Montenegro

As reclamações dos carnavalescos lisboetas chegaram ao Palácio do Planalto. O tema será discutido na reunião de cúpula entre o presidente Lula e o primeiro-ministro Luís Montenegro, no dia 19 de fevereiro, durante a Cimeira Luso-Brasileira. A meta de Brasília é que o desfile dos blocos em Lisboa seja classificado como manifestação cultural. Para justificar essa classificação, o Governo brasileiro recorreu a pareceres jurídicos feitos a partir dos estatutos das escolas de samba do Rio de Janeiro.

A reunião de cúpula no Brasil provoca expectativa na União dos Blocos. “Estamos bastante ansiosos com o que vai sair desse encontro”, ressalta a especialista em políticas ambientais Bianca Mattos, também do Viemos do Egyto. “É preciso que nós tenhamos um tratamento adequado”, acrescenta.

Até a cimeira, a embaixada do Brasil vai procurar outros caminhos para resolver a questão. “O embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, pediu uma reunião com a Câmara de Lisboa para tentar fazer com que voltemos a ser considerados como manifestação cultural”, diz Karlla.

A União dos Blocos reúne 14 grupos carnavalescos da cidade, que arrastam milhares de pessoas. “Tem bloco de samba, de axé, de maracatu, de música eletrônica. Tem o Blocu, de DJs. Nós, do Viemos do Egyto, só temos eletrônica”, explica Karlla.

Criadora do Viemos do Egyto, que chegava a reunir 25 mil pessoas no Rio e em São Paulo, Karlla trouxe o bloco para Lisboa quando emigrou, em 2020. “Nos primeiros anos, fazíamos apenas eventos fechados. Só saímos às ruas em 2024”, conta.