Oposição diz que demissão no Governo era “desfecho inevitável” e quer mais explicações

O BE e o PCP reagiram a partir do Parlamento à demissão de Hernâni Dias. Deputados da IL e do Livre também já comentaram o caso. Saída de ex-autarca não livra Governo de pedidos de esclarecimentos.

Foi sem surpresas que o Bloco de Esquerda (BE), o PCP, a Iniciativa Liberal (IL) e o Livre receberam a notícia da demissão do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, que já foi aceite pelo primeiro-ministro, depois de ter sido noticiado pela RTP que o ex-autarca de Bragança criou duas sociedades imobiliárias que podem vir a beneficiar da nova lei dos solos quando já ocupava o cargo no ministério que tutela essas alterações.

Alfredo Maia, do PCP, afirmou, em declarações transmitidas pela RTP3 a partir do Parlamento, que esta demissão "confirma a suspeita de que há algo de errado" na alteração do regime jurídico dos instrumentos de gestão do território, mas que não é assim "que se resolve um problema de fundo". Para o deputado comunista, a nova lei dos solos, que permite alterar a reclassificação de solos rústicos em urbanos "torna mais fácil a especulação" tanto pelo facto de permitir que "os construtores possam adquirir terrenos a preços bem mais baixos", como mais tarde a venda desses imóveis "a preços muito elevados".

Pelo BE, Joana Mortágua considerou que este "desfecho era inevitável" e que a demissão de Hernâni Dias "não causa surpresa", porém avisou que são necessárias "explicações". E agradeceu a disponibilidade do ex-autarca em ir ao Parlamento prestar esclarecimentos. Quanto à investigação "sobre obras facturadas mas não realizadas e pagas através de fundos europeus", a deputada bloquista afirma que " a justiça correrá" com o partido a exigir também mais esclarecimentos sobre esse caso.

Em relação à criação de duas sociedades imobiliárias pelo agora ex-secretário de Estado quando "tinha informação privilegiada", Joana Mortágua entende ser "legítimo perguntar porque é que criou as duas sociedades numa altura em que a lei permite a valorização" de terrenos. A deputada alertou ainda para o facto de essa permissão, ao ser feita "sem fiscalização técnica", poder levantar "suspeitas em todos os órgãos autárquicos". A bloquista considera que a "lei é frágil" e o BE quer, com a apreciação parlamentar, garantir que o decreto "sai melhor do que entrou" na Assembleia da República.

Mário Amorim Lopes, da IL, disse, em declarações à RTP3, que a saída de Hernâni Dias era "inevitável num caso que, todo ele, era evitável". Ao criar duas sociedades imobiliárias, o deputado considera que a situação traduz-se "num conflito de interesses" e que o governante "não podia ter-se posto a jeito". "É de facto incompreensível como é que o agora ex-secretário de Estado se foi lembrar de se colocar nesta situação", declarou, alertando que este caso "pode contaminar a discussão relativamente à mudança de solos rústicos para construção nesses terrenos".

Por sua vez, Paulo Muacho, do Livre, considerou ao mesmo canal que o facto de Hernâni Dias ter apresentado a demissão "é positivo". O deputado considera, contudo, "importante que o Governo perceba que é necessário rever e alterar" a nova lei dos solos, "evitando situações pouco claras". Além disso, Paulo Muacho pede explicações ao primeiro-ministro, defendendo que "não basta a demissão" do secretário de Estado "para que o caso seja esquecido".

O Chega e o BE já tinham pedido a demissão de Hernâni Dias e vários partidos tinham requerido a sua audição parlamentar.