Marisa Matias afasta candidatura a Belém e pede alternativa “forte à esquerda”

A deputada do Bloco de Esquerda (BE) e ex-candidata à Presidência da República Marisa Matias afastou esta terça-feira a hipótese de entrar na corrida a Belém em 2026, insistindo na necessidade de uma alternativa "forte à esquerda".

À margem de uma iniciativa no âmbito das jornadas parlamentares do BE, no bairro da Relvinha, em Coimbra, Marisa Matias foi questionada sobre a possibilidade de se voltar a candidatar à Presidência da República, depois de ter concorrido em 2016 e 2021.

"Está completamente fora. (...) Não é uma opção", respondeu. A antiga eurodeputada insistiu na necessidade de uma candidatura "forte à esquerda", apelo já feito pela coordenadora do partido, Mariana Mortágua.

"O país é muito mais do que uma disputa entre a extrema-direita e a direita conservadora vendida à extrema-direita e, portanto, obviamente precisamos de uma candidatura forte à esquerda e espero que ela apareça", afirmou.

À esquerda, a Comissão Nacional do PS vai debater no próximo dia 8 de Fevereiro a candidatura que irá apoiar nas eleições presidenciais. Os potenciais candidatos, por enquanto, são António Vitorino, Augusto Santos Silva e António José Seguro. Mas o BE recusa apoiar qualquer um dos três à primeira volta.

Em entrevista ao PÚBLICO, este domingo, o líder parlamentar do BE, Fabian Figueiredo, defendeu que "António Vitorino não reúne as condições, tal como António José Seguro, para ser um candidato que, à primeira volta, reúna o apoio da esquerda". E, em Agosto, dissera ao Expresso que Santos Silva "não reúne as características do que pode ser a candidatura de alguém que o Bloco possa apoiar”.

Marisa Matias foi a candidata apoiada pelo BE às últimas duas eleições presidenciais, em 2016 e 2021. Nas legislativas do ano passado, encabeçou a lista do BE pelo círculo eleitoral do Porto e estreou-se na Assembleia da República depois de ter estado no Parlamento Europeu desde 2009.

A dirigente bloquista, que integra os principais órgãos do partido como o Secretariado, a Comissão Política e Mesa Nacional, foi cabeça de lista ao Parlamento Europeu pelo partido em 2014 e 2019. Nasceu em Coimbra em 20 de Fevereiro de 1976 e é socióloga, área na qual tem licenciatura, mestrado e doutoramento.

Desde cedo que se envolveu em causas estudantis e cívicas, tendo sido mandatária nacional do "Movimento Cidadania e Responsabilidade pelo Sim", aquando do referendo nacional pela despenalização do aborto em 2007.