Marcelo já decidiu mas não esclarece se irá testemunhar sobre caso das gémeas

O Presidente da República foi questionado sobre o caso do secretário de Estado Hêrnani Dias, mas disse que a decisão é do próprio “ou do chefe do Governo”.

Marcelo Rebelo de Sousa já tomou uma decisão sobre se testemunhará, ou não, do caso das duas crianças tratadas com o Zolgensma no Hospital de Santa Maria, mas só a comunicará "oportunamente". O Presidente da República tinha remetido uma decisão para quando terminasse a fase de audições da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao caso das gémeas, o que aconteceu na última quinta-feira, com a audição de António Lacerda Sales. Esta terça-feira, em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa disse: "Já tomei uma decisão. Vou dizer oportunamente, assim que isso seja possível."

Apesar da insistência dos jornalistas, o Presidente da República disse apenas que revelará "proximamente" se irá prestar esclarecimentos à Assembleia da República.

Marcelo Rebelo de Sousa foi também questionado quanto à continuidade do secretário de Estado Hernâni Dias no Governo, numa altura em que o governante está a ser investigado pela Procuradoria Europeia pelo alegado recebimento de contrapartidas indevidas enquanto era autarca na Câmara de Bragança e por eventual conflito de interesses decorrente de ter criado duas empresas ligadas ao sector imobiliário, sobre o qual está a legislar no âmbito da chamada lei dos solos.

Em declarações transmitidas pela RTP, o chefe de Estado respondeu que a continuidade do governante é "uma decisão do próprio", mas também "do chefe do Governo", isto é, do primeiro-ministro. O Presidente da República acredita ainda que a investigação a nível europeu poderá "facilitar o apuramento de tudo o que se passou".

Sobre o atraso que está a impedir que as eleições antecipadas na Madeira se realizem já com a nova lei eleitoral da região em vigor, nomeadamente com critérios de paridade, Marcelo Rebelo de Sousa responde que é preciso averiguar o que pode ser feito "do ponto de vista técnico" para corrigir o problema causado por um "lapso de tempo da referenda do primeiro-ministro", garantindo que o assunto "está a ser tratado".

Em relação ao caso do deputado do Chega Miguel Arruda, cujo gabinete na Assembleia da República foi alvo de buscas na noite de segunda-feira, Marcelo prefere não se pronunciar, mas assinala que "quem tem poder para elaborar leis sobre o estatuto de membros da Assembleia da República são os próprios deputados".

Marcelo Rebelo de Sousa foi também questionado sobre as declarações de Pedro Nuno Santos em entrevista ao Expresso na edição de sexta-feira sobre imigração ― e que dividiu o PS ―, respondendo que não se pronuncia sobre posições de líderes partidários, em particular "em ano de eleições locais, em que o tema da imigração será muito importante". "É natural que os líderes partidários tentem formular uma opinião", acrescentou.

O Presidente da República foi também questionado acerca do aviso feito pelo secretário-geral da NATO, Mark Rutte, sobre a insuficiência de um investimento de 2% do produto interno bruto (PIB) no sector da defesa pelos membros da Aliança Transatlântica. Marcelo Rebelo de Sousa nega estar preocupado com a dramatização e pressão da NATO, garantindo que quer o encontro em Belém, quer o encontro em São Bento correram "muitíssimo bem". O chefe de Estado elogiou ainda o esforço do executivo por estar a "fazer tudo para atingir os 2% o mais rápido possível".