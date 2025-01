Governo garante que não tocará em “nenhum direito adquirido” nas reformas

As alterações que estão a ser planeadas pelo Governo só deverão ser conhecidas depois de Julho. PCP quer ouvir a ministra com carácter de urgência.

A ministra do Trabalho assegurou esta terça-feira que o Governo não vai tocar em “nenhum direito adquirido” quanto às reformas, remetendo para as conclusões do grupo de trabalho agora lançado qualquer eventual mudança nas reformas antecipadas.

Rosário Palma Ramalho falava aos jornalistas à chegada à VII Cimeira Portugal Cabo Verde, que decorre no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa, e criticou as declarações do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, que acusou o Governo de ter como “verdadeira agenda para as pensões” o corte de direitos adquiridos e a "privatização" da Segurança Social.

“Eu de facto ouvi essas declarações e fiquei até um pouco perplexa, porque é a primeira vez que vejo um líder do PS antecipar conclusões relativamente a um estudo que ainda não foi feito, de um grupo de trabalho cujo despacho nem sequer foi publicado. Nós não fazemos política assim, nós primeiro estudamos e depois reformamos”, respondeu a governante.

Questionada por várias vezes sobre se o Governo se prepara para colocar um travão às reformas antecipadas, como noticiou na segunda-feira o Correio da Manhã, a ministra começou por garantir que “não vai haver cortes, nem vai haver nenhum prejuízo dos direitos adquiridos dos pensionistas”.

Futuro "ver-se-á"

Perante a insistência dos jornalistas em perceber se esse travão se pode vir a aplicar no futuro, Rosário Palma Ramalho respondeu: “Para o futuro, ver-se-á o que é que vai acontecer, mas tudo depende das conclusões do grupo de trabalho”. “Volto a dizer que não antecipo absolutamente nada, mas os portugueses têm de estar absolutamente tranquilos de que nenhum direito adquirido – ao contrário do que me pareceu retirar das declarações do secretário-geral do PS – será tocado”, disse.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social defendeu que, tal como consta do programa do Governo, o executivo vai “estudar durante esta legislatura o sistema de Segurança Social em várias perspectivas, incluindo as reformas e outras prestações do sistema de segurança social” e, nesse sentido, constituiu um grupo de trabalho para o efeito.

“O Governo nunca antecipa aquilo que vai fazer, sobretudo não antecipa em relação a um grupo de trabalho que acabou de se constituir. É tão novo que, embora o despacho já esteja assinado, ainda nem está publicado” salientou.

Rosário Palma Ramalho salientou que a necessidade de estudar este tema surge, além do programa do Governo, de recomendações do Tribunal de Contas e do Livro Verde encomendado pelo Governo socialista, na anterior legislatura, dizendo que as únicas recomendações sobre reformas antecipadas são as que constam deste documento pedido pelo anterior executivo.

“Neste momento são as únicas que existem. Nós não fazemos nenhuma recomendação antes de estudar o problema (...) Deve ser um desígnio nacional tornar a Segurança Social cada vez mais sustentável. É um desígnio de todos nós que o sistema de Segurança Social seja o mais sustentável possível e portanto deve-se estudar todas as formas de aumentar essa sustentabilidade”, defendeu.

PCP chama ministra ao Parlamento

Em carta dirigida ao presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Integração, o grupo parlamentar do PCP pede a audição com carácter de urgência da ministra que tutela a Segurança Social.

"A divulgação de notícias sobre a criação de um grupo de trabalho aparentemente dedicado ao objecto da antecipação das reformas em certas circunstâncias, por um lado, e aos propósitos do Governo em limitar a sua concessão no quadro da avaliação da sustentabilidade da Segurança Social a médio prazo, por outro, justifica a obtenção directa de informações e esclarecimentos por parte desta Comissão", refere a missiva firmada pelo deputado comunista Alfredo Maia.

O PCP alerta para o considera estar a ser adoptada uma narrativa assente numa "visão punitiva do envelhecimento, castigando e os trabalhadores mais velhos, e do ónus que sobre eles recairá de continuarem a contribuir para o seu próprio 'sustento' na reforma". "O que se pretende é que a senhora ministra esclareça sobre os objectivos do grupo de trabalho criado, em especial quanto à idade de reforma", resume.

A reavaliação do regime de reforma antecipada e o estudo de mecanismos de reforma parcial são dois dos temas que deverão constar num relatório intercalar do grupo de trabalho encarregado de estudar medidas para a sustentabilidade da Segurança Social.

As matérias que devem integrar o relatório intercalar ― que deve chegar ao Governo até ao final de Julho― estão elencadas no despacho da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que cria o grupo de trabalho para “propor medidas tendentes à reforma da Segurança Social” e que será liderado pelo economista e professor da Universidade Nova Jorge Bravo.

O despacho assinado por Maria do Rosário Palma Ramalho atribui oito objectivos sobre outras tantas matérias ao grupo de trabalho, determinando que este terá um prazo de 12 meses para apresentar um relatório final com propostas concretas com vista à concretização de cada um dos objectivos, identificando os riscos e impactos associados.