Carlos Moedas não gostou que a criminalidade tivesse diminuído em Lisboa?

Confrontado com a revelação de que os números da criminalidade em Lisboa tiveram a sua maior descida na última década, Carlos Moedas diz que o que conta afinal é o tipo de crimes, a forma e como são praticados.

“Podemos ter um número menor, nas estatísticas, mas a criminalidade é maior”, disse o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, no salão nobre dos Paços do Concelho, para onde convocou os jornalistas, ao princípio da tarde desta terça-feira, para reagir à informação avançada pelo Diário de Notícias de que os valores da criminalidade na cidade tinham descido de forma significativa, no ano passado. Está Moedas a tentar captar o eleitorado do Chega?

